«Это была очень эмоциональная речь Олега Евгеньевича, но здесь речь не про цензуру. Это дело вкуса, должен быть вкус, должна быть ответственность за то, что ты делаешь на сцене. Театр – это очень сильное оружие воздействия на человека, на его мозги, принципы, какие-то жизненные ориентиры. Поэтому здесь нужно быть очень деликатным, обладать художественным вкусом и пониманием того, что ты делаешь. Фразу «Я так вижу» я слышу постоянно: 16 лет работаю директором, столько и слышу это от молодых режиссеров. Режиссер в своей работе вторичен, его задача – раскрыть автора, показать людям сюжет. Если смысл автора не раскрывается, не показывается сюжет, то о чем говорить? Произведения классиков рубятся как винегрет, смешиваются как угодно. Это всегда вызывает у меня какой-то протест… Радиомикрофоны, наклеенные на лицах артистов… Это все бич нашего времени», - отметил он.

Также Крок призвал решить проблему перепродажи билетов, потому что на самом деле на хайпе зарабатывают не театры, а нарушители закона.

«Перепродажа билетов по сумасшедшим ценам должна быть поставлена в рамки закона, чтобы эта деятельность была запрещена. Тут дело не в том, что театры зарабатывают на хайпе, на этом зарабатывают нарушители закона, оборот теневого рынка продажи билетов составляет миллиард рублей. Государство должно обратить внимание на это. Перепродавать билеты может только уполномоченный агент или компания с наценкой не более 10%, все остальное – это черный бизнес», - подчеркнул он.

В конце июня 2025 года худрук МХТ Константин Хабенский сообщил, что Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке от режиссера Андрея Гончарова. Эта новость вызвала ажиотаж. В конце марта поступившие в продажу билеты на четыре премьерных показа смели за один день. По данным СМИ, стоимость билетов у перекупщиков достигала 200 тысяч рублей. На сайте МХТ билетов на майские и июньские показы «Гамлета» нет.

