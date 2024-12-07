«Цирк и безобразие!»: В России разбираются с «эротическими» фильмами от Минкульта

«Я думаю, что это фейк. Я обязательно позвоню в министерство и выясню. Если это так, то это безобразие. Я об этом сегодня узнала от СМИ и обязательно задам вопрос профильному департаменту Минкультуры. Потому что прокатные удостоверения выдаются, как правило, на прокат в публичном информационном пространстве. А эротические произведения - это для личного просмотра и не должны появляться в публичном информационном пространстве», - сказала Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя сообщения СМИ о выдаче 48 прокатных удостоверений на эротические фильмы, заявил, что в Минкульте «нет места извращенцам», одобрившим показ таких картин в онлайн-кинотеатрах. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что такие люди должны либо уволиться, либо исправиться.

СОКУРОВ РАЗРЕШИЛ

Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения СМИ о выдаче Минкультом РФ прокатных удостоверений для эротических фильмов, заявил НСН, что между эротическими и порнографическими фильмами есть большая разница.

«Эротические фильмы – это не порнографические, это большая разница. Я разрешаю Минкульту все разрешать! И порнографические, и не порнографические. Минкульт закрывает мои фильмы, а я, со своей стороны, разрешаю Минкульту все показывать. Пусть все показывают!» - съёрничал Сокуров.

В середине октября прошлого года Александр Сокуров заявил, что Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение его фильму «Сказка». До этого режиссер рассказывал, что министерство запретило показ «Сказки» на фестивале «Каро.Арт» в Москве. Тогда же он допустил, что за этим последует отказ в выдаче картине прокатного удостоверения «и негласный запрет на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее».

В августе этого года Сокуров сообщил НСН, что Минкульт запретил показ его фильма «Солнце» без объяснения причин. Тогда режиссер напомнил, что за фильм «Солнце» он в свое время получал государственную премию.

НАДО УПРОСТИТЬ

Процесс выдачи прокатного удостоверения не первый раз вызывает вопросы у представителей киноиндустрии.

В России получение прокатного удостоверения занимает два месяца и больше, что очень вредит киноиндустрии, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.