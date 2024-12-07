«Цирк и безобразие!»: В России разбираются с «эротическими» фильмами от Минкульта
СМИ со ссылкой на реестр прокатных удостоверений фильмов сообщили, что Минкульт одобрил показ эротических картин в онлайн-кинотеатрах, депутаты обещали разобраться.
Накануне россиян шокировало неоднозначное решение Минкультуры. СМИ со ссылкой на реестр прокатных удостоверений фильмов сообщили, что Минкульт одобрил показ эротических картин в онлайн-кинотеатрах. Отмечалось, что 48 эротических фильмов получили удостоверения на показы.
На сайте Минкульта в реестре прокатных удостоверений фильмов можно найти ряд картин очевидно эротического характера, которые разрешены ведомством к «прокату другими техническими способами».
ПРОВЕРИМ МИНКУЛЬТ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН заявила, что проверит информацию о выдаче Минкультом РФ прокатных удостоверений для эротических фильмов.
«Я думаю, что это фейк. Я обязательно позвоню в министерство и выясню. Если это так, то это безобразие. Я об этом сегодня узнала от СМИ и обязательно задам вопрос профильному департаменту Минкультуры. Потому что прокатные удостоверения выдаются, как правило, на прокат в публичном информационном пространстве. А эротические произведения - это для личного просмотра и не должны появляться в публичном информационном пространстве», - сказала Драпеко.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя сообщения СМИ о выдаче 48 прокатных удостоверений на эротические фильмы, заявил, что в Минкульте «нет места извращенцам», одобрившим показ таких картин в онлайн-кинотеатрах. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что такие люди должны либо уволиться, либо исправиться.
СОКУРОВ РАЗРЕШИЛ
Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения СМИ о выдаче Минкультом РФ прокатных удостоверений для эротических фильмов, заявил НСН, что между эротическими и порнографическими фильмами есть большая разница.
«Эротические фильмы – это не порнографические, это большая разница. Я разрешаю Минкульту все разрешать! И порнографические, и не порнографические. Минкульт закрывает мои фильмы, а я, со своей стороны, разрешаю Минкульту все показывать. Пусть все показывают!» - съёрничал Сокуров.
В середине октября прошлого года Александр Сокуров заявил, что Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение его фильму «Сказка». До этого режиссер рассказывал, что министерство запретило показ «Сказки» на фестивале «Каро.Арт» в Москве. Тогда же он допустил, что за этим последует отказ в выдаче картине прокатного удостоверения «и негласный запрет на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее».
В августе этого года Сокуров сообщил НСН, что Минкульт запретил показ его фильма «Солнце» без объяснения причин. Тогда режиссер напомнил, что за фильм «Солнце» он в свое время получал государственную премию.
НАДО УПРОСТИТЬ
Процесс выдачи прокатного удостоверения не первый раз вызывает вопросы у представителей киноиндустрии.
В России получение прокатного удостоверения занимает два месяца и больше, что очень вредит киноиндустрии, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«В Казахстане, например, получение прокатного удостоверения – это уведомительная процедура, подается на аналоге Госуслуг. У нас получение прокатного удостоверения занимает до двух месяцев, а иногда и больше. Вот, например, недавно была ситуация, когда сначала не дали прокатное удостоверение фильму про Трампа, потом дали… Такое тоже случается. Фильму Гая Ричи весной не было выдано удостоверение, картина собрала в два-три раза меньше, чем предполагалось. Картина вышла одновременно на стриминге и в кино, поэтому в кино собрала не миллиард рублей, а менее 400 тысяч рублей. Эти все истории очень индустрии вредят», - отметил он.
В ряде стран мира выдача прокатных удостоверений носит уведомительный характер, России следовало бы пойти по схожему пути, согласился с ним генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин.
«Государство многое должно делать, но еще миссия государства – не мешать. Выдача прокатного удостоверения с «Министерством неджентельменских дел» - это цирк. Заявления с высоких трибун, что мы должны снимать другое патриотичное кино – цирк. Это вопрос баланса между госрегулированием и выделением денег. Телевидение – тоже эфир, там уведомительный характер. Телеканал отвечает за соблюдение законов. Зачем нам некий рычаг? Пусть все выходят, когда хотят, а потом, если нарушили закон, уже поступать по все строгости» - сказал он.
А кинокритик Давид Шнейдеров добавил, что у российской практики выдачи прокатных удостоверений нет аналога в мире.
«Во всем мире прокатные удостоверения носят уведомительный характер», - пояснил он.
Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры не дало ему прокатное удостоверение на эту дату. Картина все же вышла в кинотеатрах, но 13 мая.
Минкультуры РФ планирует планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, заявил директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко в июне.
По его словам, при выдаче прокатного удостоверения необходимо учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям. Поправки будут разрабатываться с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с Администрацией Президента, отметил Давиденко.
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