Минкульт РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений

По его словам, при выдаче прокатного удостоверения необходимо учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям. Поправки будут разрабатываться с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с Администрацией Президента, отметил Давиденко.

Ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что в ряде стран мира выдача прокатных удостоверений носит уведомительный характер, России следовало бы пойти по схожему пути.

