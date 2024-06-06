Минкульт РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений
Минкультуры РФ планирует планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, заявил директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает РБК.
По его словам, при выдаче прокатного удостоверения необходимо учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям. Поправки будут разрабатываться с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с Администрацией Президента, отметил Давиденко.
Ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что в ряде стран мира выдача прокатных удостоверений носит уведомительный характер, России следовало бы пойти по схожему пути.
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