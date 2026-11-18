Меркачева объяснила, почему всех женщин не помилуют по примеру Лерчек
Ева Меркачева в эфире НСН заявила, что каждая третья женщина в колонии имеет малолетнего ребенка, а каждая четвертая – тяжело болеет.
Всех женщин не помилуют одновременно по примеру Валерии Чекалиной (Лерчек), потому что помилование — это строго индивидуальный правовой акт, решение о котором принимает президент лично, рассказала НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
Помилование блогера Лерчик связано с ее «покровителями», но в этих ситуациях возникает вопрос об избранности и одинаковых для всех законах, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН. Она призвала провести амнистию для всех тяжелобольных женщин, отбывающих наказание в тюрьме. Меркачева напомнила, чем помилование отличается от амнистии.
«На самом деле то, что Останина предложила, это замечательно. Она как депутат имеет полное право об этом сказать коллегам, потому что амнистия как раз находится в сфере влияния Госдумы. Что касается помилования президента, они как раз персональные. Бывали случаи групповых помилований, но все равно там каждый человек указан. А актом амнистии можно гораздо больше людей охватить сразу, так как здесь нет персонализации», - объяснила она.
По ее словам, женщине с детьми и заболеванием могут дать меньший срок, но на практике так происходит далеко не всегда.
«У нас сегодня каждая четвертая осужденная женщина тяжелобольная, их большое количество. Женщине с детьми и заболеванием могут дать меньший срок. Если у женщины есть ребенок, могут применять отсрочку исполнения наказания до исполнения ребенку 14 лет. Однако по факту у нас каждая третья женщина в колонии имеет малолетнего ребенка, отсрочку могут не дать без объяснений причин. Это большая трагедия, почему-то судьи не применяют этот механизм. Верховный суд выступает за расширение этого института, но по факту мы видим то, что видим», - добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерия Чекалина), получившей условный срок по делу о незаконных переводах средств за рубеж. Теперь судимость со знаменитости будет снята.
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