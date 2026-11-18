«На самом деле то, что Останина предложила, это замечательно. Она как депутат имеет полное право об этом сказать коллегам, потому что амнистия как раз находится в сфере влияния Госдумы. Что касается помилования президента, они как раз персональные. Бывали случаи групповых помилований, но все равно там каждый человек указан. А актом амнистии можно гораздо больше людей охватить сразу, так как здесь нет персонализации», - объяснила она.

По ее словам, женщине с детьми и заболеванием могут дать меньший срок, но на практике так происходит далеко не всегда.

«У нас сегодня каждая четвертая осужденная женщина тяжелобольная, их большое количество. Женщине с детьми и заболеванием могут дать меньший срок. Если у женщины есть ребенок, могут применять отсрочку исполнения наказания до исполнения ребенку 14 лет. Однако по факту у нас каждая третья женщина в колонии имеет малолетнего ребенка, отсрочку могут не дать без объяснений причин. Это большая трагедия, почему-то судьи не применяют этот механизм. Верховный суд выступает за расширение этого института, но по факту мы видим то, что видим», - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерия Чекалина), получившей условный срок по делу о незаконных переводах средств за рубеж. Теперь судимость со знаменитости будет снята.

