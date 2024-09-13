Армения предложила ввести в СНГ единое прокатное удостоверение для фильмов
В странах СНГ можно было бы ввести единое прокатное удостоверение для фильмов, предложил заместитель директора Фонда кино Армении Вардан Абовян.
По его словам, соответствующее соглашение уже разработано для стран ЕврАзЭС, «но это можно расширить и до стран СНГ». Эту инициативу Абовян озвучил в рамках X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Соглашение предполагает, что прокатное удостоверение, выданное картине в одной из стран Содружества, действует и в остальных, пояснил армянский кинодеятель.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России отпадет необходимость в «пиратских» показах, если каждый месяц будет по два больших отечественных фильма. Другим вариантом борьбы с теневым прокатом он назвал «белорусский путь», указав, что в этой стране легализовали контент из недружественных стран и «абсолютно официально работают».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин заявил, что НАТО ведет войну с Россией
- Маруся и атаман: «Звери» выпустили новый альбом
- Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения
- «Пьяные черви и мертвая форель»: В США назвали победителей Шнобелевской премии
- В Приамурье «Нива» столкнулась с грузовым поездом
- Новая трасса Джубга - Сочи будет платной
- Армения предложила ввести в СНГ единое прокатное удостоверение для фильмов
- Деятельность польской организации Belsat признали нежелательной на территории России
- Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни
- ФСБ получила доказательства подрывной работы Великобритании против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru