Армения предложила ввести в СНГ единое прокатное удостоверение для фильмов

Соглашение предполагает, что прокатное удостоверение, выданное картине в одной из стран Содружества, действует и в остальных, пояснил армянский кинодеятель.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России отпадет необходимость в «пиратских» показах, если каждый месяц будет по два больших отечественных фильма. Другим вариантом борьбы с теневым прокатом он назвал «белорусский путь», указав, что в этой стране легализовали контент из недружественных стран и «абсолютно официально работают».

