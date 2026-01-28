МО РФ: Средства ПВО за пять часов уничтожили 41 дрон ВСУ
28 января 202614:21
Российские средства ПВО в период с 8:00 до 13:00 мск 28 января уничтожили 41 украинский беспилотник. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Крымом - уничтожено 28 дронов.
«Ещё 12 беспилотников самолётного типа сбили над акваторией Чёрного моря и один – над территорией Курской области», - говорится в сообщении.
Ранее в четыре частных дома были повреждены в результате атаки беспилотников в Северском районе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: В Кремле позитивно оценивают начало прямых переговоров с Украиной
- Милонов призвал доработать идею «совместного» декрета в России
- «Травмирующий опыт»: Почему для работы с беременными требуются опытные психологи
- «Это дичь!»: Ширвиндт назвал «вредным» назначение Богомолова в Школу-студию МХАТ
- МО РФ: Средства ПВО за пять часов уничтожили 41 дрон ВСУ
- Километры уступок: Украине предрекли деление на три части
- Отдельные мирные соглашения России и Украины с США сочли уловкой Киева
- Россиянам рассказали, кто вернул популярность напиткам с тапиокой
- Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков
- Триллер в изоляции: Чего ждать от сериала «Резервация»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru