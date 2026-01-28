МО РФ: Средства ПВО за пять часов уничтожили 41 дрон ВСУ

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 13:00 мск 28 января уничтожили 41 украинский беспилотник. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Крымом - уничтожено 28 дронов.

«Ещё 12 беспилотников самолётного типа сбили над акваторией Чёрного моря и один – над территорией Курской области», - говорится в сообщении.

Ранее в четыре частных дома были повреждены в результате атаки беспилотников в Северском районе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры