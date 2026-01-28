Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

На предприятии заявили, что Молодняков был выдающимся конструктором, всю жизнь посвятившим бронетанковой обороне страны.

Отмечается, что он внёс неоценимый вклад не только в разработку танка Т-90, но и в продвижение российской бронетехники на мировом рынке.

«Николай Александрович был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием... «Уралвагонзавод» выражает глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Ранее на 92-м году жизни умер последний советский министр оборонной промышленности Борис Белоусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

