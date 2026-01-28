Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков
Один из создателей танка Т-90, заслуженный конструктор РФ Николай Молодняков скончался в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» сообщает RT.
На предприятии заявили, что Молодняков был выдающимся конструктором, всю жизнь посвятившим бронетанковой обороне страны.
Отмечается, что он внёс неоценимый вклад не только в разработку танка Т-90, но и в продвижение российской бронетехники на мировом рынке.
«Николай Александрович был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием... «Уралвагонзавод» выражает глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.
Ранее на 92-м году жизни умер последний советский министр оборонной промышленности Борис Белоусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отдельные мирные соглашения России и Украины с США сочли уловкой Киева
- Россиянам рассказали, кто вернул популярность напиткам с тапиокой
- Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков
- Триллер в изоляции: Чего ждать от сериала «Резервация»
- В России вырос спрос на осиновые колья и обереги
- Ценное филе: Как Россия променяла бразильскую курицу на китайскую
- В Госдуме назвали причину блокировки сайта аниме-энциклопедии «Шикимори»
- «НАШЕ Радио» станет доступно в дальневосточном Артёме
- В Калуге на площадке бывшего завода Volkswagen загорелся склад
- На Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru