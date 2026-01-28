Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

Один из создателей танка Т-90, заслуженный конструктор РФ Николай Молодняков скончался в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» сообщает RT.

Умер один из создателей ядерного щита России физик Радий Илькаев

На предприятии заявили, что Молодняков был выдающимся конструктором, всю жизнь посвятившим бронетанковой обороне страны.

Отмечается, что он внёс неоценимый вклад не только в разработку танка Т-90, но и в продвижение российской бронетехники на мировом рынке.

«Николай Александрович был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием... «Уралвагонзавод» выражает глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Ранее на 92-м году жизни умер последний советский министр оборонной промышленности Борис Белоусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиУралвагонзаводСмертьВоенная Техника

Горячие новости

Все новости

партнеры