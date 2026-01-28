Милонов призвал доработать идею «совместного» декрета в России
«Совместный» декрет в России можно распространить, в частности, на родственников, у которых больше свободного времени, в отличие от занятых на высокооплачиваемой работе родителей, сказал НСН Виталий Милонов.
Идея «совместного» декрета имеет право на существование, однако нуждается в значительной доработке и устранении всех спорных моментов. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
В России предложили ввести элементы так называемого «совместного» декрета, чтобы ближайшие родственники могли официально помогать молодым матерям, не уходя в неоплачиваемый отпуск. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, сообщил ТАСС. Милонов положительно оценил инициативу, однако отметил, что она нуждается в доработке.
Если такой декрет оплачиваемый, у бизнеса или у работодателя выпадают доходы. Надо посчитать, могут ли они это потянуть. Когда мы залезаем в карман к предпринимателям, нужно смотреть, насколько это обоснованно. Можно подойти к этому вопросу по-другому: допустим, папа и мама работают на очень высокооплачиваемых должностях, а, например, дядя или тетя абсолютно свободны и могут уйти в декрет. Но в таком случае возникает вопрос, нужен ли отпуск родителям. То есть неясностей, которые нуждаются в доработке, очень много. Хотя идея, безусловно, пронизана любовью к детям и заботой о малышах», — сказал Милонов.
Ранее Милонов заявил, что если люди выбирают жить ради себя, ради собственного брюха и удовольствий, меры поддержки от государства не смогут мотивировать их рожать детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
