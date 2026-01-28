Если такой декрет оплачиваемый, у бизнеса или у работодателя выпадают доходы. Надо посчитать, могут ли они это потянуть. Когда мы залезаем в карман к предпринимателям, нужно смотреть, насколько это обоснованно. Можно подойти к этому вопросу по-другому: допустим, папа и мама работают на очень высокооплачиваемых должностях, а, например, дядя или тетя абсолютно свободны и могут уйти в декрет. Но в таком случае возникает вопрос, нужен ли отпуск родителям. То есть неясностей, которые нуждаются в доработке, очень много. Хотя идея, безусловно, пронизана любовью к детям и заботой о малышах», — сказал Милонов.

