Режиссер «Резервации» объяснил превращение актеров в рокеров и моду на байопики
Алексей Андрианов в эфире НСН порадовался появлению рок-группы у Юлии Пересильд и вспомнил «Черный кофе», объяснил, как Безруков стал «Годуновым», а Маковецкий «Грозным», а также раскрыл секреты «Резервации».
Музыка: Пересильд и «Владимирская Русь»
Кинорежиссер, обладатель премий «Золотой орел» и «Ника» Алексей Андрианов в интервью НСН рассказал, чем привлекают зрителей байопики, провел параллели между кино и театром и объяснил страсть актеров к рок-музыке.
Большинство рок-музыкантов не торопятся возвращаться на сцену после Нового года, поэтому в регионах пока больше ярких концертов, чем в двух столицах.
«Чиж&Co» выступит в выходные в Волгограде и Астрахани, «Кипелов» даст металла Чебоксарам и Йошкар-Оле, «КняZz» порадует фанатов в Самаре и Казани, а Москва увидит рок-группу актрисы Юлии Пересильд «Мандрагора» (на фото).
Алексей Андрианов отметил, что встречает много актеров-рокеров, объяснив, с чем связана их тяга к этому жанру.
«Да, я очень часто встречаю артистов известных, у которых есть свои, в основном, рок-группы. В чем причины? По-моему, ответ очевиден. Музыка дает артисту возможность прямого высказывания без посредников. Там нет сценария, нет какой-то сложной конструкции кино, есть артисты и есть зрители. Музыка открывает их душу напрямую. Думаю, поэтому. Очень много артистов, которые снимались у меня в проектах, плотно заняты музыкой. Я слышал группу Жени Цыганова, других актеров, а вот про группу Юли Пересильд первый раз слышу. Замечательно, молодец, я считаю», - подчеркнул режиссер.
Он также объяснил, почему в саундтреках к его сериалах «Годунов» и «Грозный» звучат песни Григория Лепса, а также вспомнил метал-группу «Черный кофе», которая выступит на Крещение в селе Частоозерье в Курганской области.
«Григория Лепса предложили продюсеры, они были с ним знакомы, а мне на тот момент нравилась его музыка. В каждой его песне есть мощная эмоция, я бы сказал даже внутренняя драматургия. Поэтому его музыка и кино рождают особую энергию. Мне показалось, что его музыка украсила эти проекты. Вообще же я меломан, на самом деле. Сегодня я могу слушать Rammstein, вечером - Баха, потом какую-то попсу на радио и так далее. Если музыка цепляет за душу, я всегда ее слушаю с удовольствием. Рок-музыка, конечно, мне нравилась. Еще с детства я помню группу "Черный кофе" и ее песню "Владимирская Русь". Потом, во времена фильма "Брат" рок был более попсовый, это мне тоже очень нравилось. Часто слушаю такую музыку, когда что-то по радио начинает играть, это вызывает ностальгию», - отметил Андрианов.
Театр: От Машкова до Столыпина
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль Владимира Машкова «ТОТ самый №13» в театре «Современник» и «Гамлет» с Дмитрием Бикбаевым («Дворец на Яузе»).
В Петербурге пройдет творческий вечер Юрия Стоянова, а нижегородскую публику привлекла комедия «Последний этаж» с участием Михаила Полицеймако и Анны Ардовой.
Алексей Андрианов, получивший двух «Золотых орлов» за сериалы «Столыпин» и «Годунов», объяснил, с чем связана мода на байопики у театральных режиссеров и в кино.
«Мне кажется, что это не только у режиссеров. Я сейчас заметил, что очень многие люди читают биографии других людей, каким был их путь к успеху и в принципе их путь. Интересно наблюдать за живым человеком. Это не учебник истории, а ты начинаешь видеть живого человека с его слабостями и противоречиями. При работе над сериалом "Столыпин" было интересно разобраться во внутренней логике, его противоречиях, слабостях и сильных сторонах, это всегда интересно», - отметил режиссер.
Вместе с тем он объяснил, что не опирался на театральные работы Сергея Безрукова и Сергея Маковецкого, выбирая их на главные роли в сериалах «Годунов» и «Грозный».
«Я понимаю, что театр важная часть их профессии, но решающим для меня все-таки остается актер, который чувствует конкретный материал. Я хорошо знаю масштаб этих артистов, для этого не нужно ходить на их спектакли. Хотя спектакли и с Безруковым, и с Маковецким я смотрел», - сказал Андрианов.
Кино: «Глобус» и «Резервация»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет спортивная драма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, получившим в начале января за эту роль премию «Золотой глобус».
Соперниками этой картины будут участники новогодней битвы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино», заработавшие на троих уже больше 9 миллиардов рублей.
Ну а Алексей Андрианов рассказал о сериале «Резервация» с участием Филиппа Янковского и Дениса Шведова, премьера которого состоится 1 февраля.
«Эта работа заинтересовала меня тем, что это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве, где привычные правила перестают работать. Это разговор о границах, которые человек проводит сам для себя. За этим интересно наблюдать и разбираться. Это фантастика, меня заинтересовал этот жанр, я раньше в нем не работал. Что касается исполнителей главных ролей, это артисты, которым практически ничего не нужно объяснять, они очень точно понимают материал, работают самостоятельно. С ними было комфортно и интересно. Думаю, что мы продолжим работать на других проектах», - заключил собеседник НСН.
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
