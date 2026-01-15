Режиссер «Резервации» объяснил превращение актеров в рокеров и моду на байопики

1

Кинорежиссер, обладатель премий «Золотой орел» и «Ника» Алексей Андрианов в интервью НСН рассказал, чем привлекают зрителей байопики, провел параллели между кино и театром и объяснил страсть актеров к рок-музыке.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных

***

Большинство рок-музыкантов не торопятся возвращаться на сцену после Нового года, поэтому в регионах пока больше ярких концертов, чем в двух столицах.

«Чиж&Co» выступит в выходные в Волгограде и Астрахани, «Кипелов» даст металла Чебоксарам и Йошкар-Оле, «КняZz» порадует фанатов в Самаре и Казани, а Москва увидит рок-группу актрисы Юлии Пересильд «Мандрагора» (на фото).

Алексей Андрианов отметил, что встречает много актеров-рокеров, объяснив, с чем связана их тяга к этому жанру.

«Да, я очень часто встречаю артистов известных, у которых есть свои, в основном, рок-группы. В чем причины? По-моему, ответ очевиден. Музыка дает артисту возможность прямого высказывания без посредников. Там нет сценария, нет какой-то сложной конструкции кино, есть артисты и есть зрители. Музыка открывает их душу напрямую. Думаю, поэтому. Очень много артистов, которые снимались у меня в проектах, плотно заняты музыкой. Я слышал группу Жени Цыганова, других актеров, а вот про группу Юли Пересильд первый раз слышу. Замечательно, молодец, я считаю», - подчеркнул режиссер.

Он также объяснил, почему в саундтреках к его сериалах «Годунов» и «Грозный» звучат песни Григория Лепса, а также вспомнил метал-группу «Черный кофе», которая выступит на Крещение в селе Частоозерье в Курганской области.

«Григория Лепса предложили продюсеры, они были с ним знакомы, а мне на тот момент нравилась его музыка. В каждой его песне есть мощная эмоция, я бы сказал даже внутренняя драматургия. Поэтому его музыка и кино рождают особую энергию. Мне показалось, что его музыка украсила эти проекты. Вообще же я меломан, на самом деле. Сегодня я могу слушать Rammstein, вечером - Баха, потом какую-то попсу на радио и так далее. Если музыка цепляет за душу, я всегда ее слушаю с удовольствием. Рок-музыка, конечно, мне нравилась. Еще с детства я помню группу "Черный кофе" и ее песню "Владимирская Русь". Потом, во времена фильма "Брат" рок был более попсовый, это мне тоже очень нравилось. Часто слушаю такую музыку, когда что-то по радио начинает играть, это вызывает ностальгию», - отметил Андрианов.

