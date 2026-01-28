Россиянам рассказали, кто вернул популярность напиткам с тапиокой
Прошлым летом продажи тапиоки и джус-боллов выросли практически в два раза, заявил НСН руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев.
Спрос на напитки с тапиокой появился уже как пару лет, заявил НСН руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев.
Импорт тапиоки в Россию в 2025 году вырос на 13% и достиг исторического максимума в $726 тысяч, сообщает РИА Новости. Основными поставщиками стали Китай и Таиланд. В рейтинге импортеров таиландской тапиоки Россия поднялась на шесть позиций, заняв 20-е место. Общий объем импорта тапиоки в РФ за пять лет увеличился в 6,8 раза.
Медведев отметил, что тренд на напитки с тапиокой возник еще в 2010 году, а сейчас молодежь его вернула.
«Спрос на напитки с тапиокой появился уже как пару лет. Мне кажется, вообще, все началось с того, что ребята, которым до 18 или 20 лет, начали эту тенденцию, появился PIMS с этими многослойными напитками и со всякими джус-боллами и тапиоками. Первоначально этот тренд возник еще в 2010 году. Была тапиока и джус-боллы и всякие bubble milk и bubble tea. Сейчас этот тренд молодежь вернула обратно. У нас был рост продаж этих напитков в летний период, выросли продажи тапиоки и джус-боллов в кофейнях практически в два раза. Осенью и зимой продажи немного ниже, чем в летний период, потому что больше покупают горячих напитков, чем холодных. У нас тапиоку можно приготовить и в горячем, и в холодном виде, но продажи по холодной тапиоке всегда были выше, поэтому у нас сейчас сезонный спад. Некоторые, конечно, добавляют в горячие напитки джус-боллы, но, по моему мнению, это не очень хорошо совмещается», - отметил эксперт.
По его словам, у напитков с тапиокой большой потенциал.
«Я думаю, что эта категория напитков будет ещё развиваться. Мы в этом плане тоже тестируем и делаем разные эксперименты. В 2024 году запустили функциональные напитки «Кокос», а в 2025 масштабировали продажи на всю сеть, сделав функциональное bubble tea. Там была линейка из четырех напитков с адаптогенами, с коллагеном. И эта категория в целом хорошо себя показала. Мы дальше будем развивать и экспериментировать в этом плане. Многие наши конкуренты тоже развивают эту категорию. Если сначала тапиока была только в холодных молочных напитках, а джус-боллы были только в холодных чаях, то сейчас многие экспериментируют с разными посыпками, добавляют еще сверху сырные пенки. Мне кажется, что у этого достаточно большой потенциал. И мне кажется, что эта категория будет дальше развиваться», - добавил Медведев.
Ранее производители пива связали падение продаж с переходом молодежи на кофе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
