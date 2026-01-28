«Спрос на напитки с тапиокой появился уже как пару лет. Мне кажется, вообще, все началось с того, что ребята, которым до 18 или 20 лет, начали эту тенденцию, появился PIMS с этими многослойными напитками и со всякими джус-боллами и тапиоками. Первоначально этот тренд возник еще в 2010 году. Была тапиока и джус-боллы и всякие bubble milk и bubble tea. Сейчас этот тренд молодежь вернула обратно. У нас был рост продаж этих напитков в летний период, выросли продажи тапиоки и джус-боллов в кофейнях практически в два раза. Осенью и зимой продажи немного ниже, чем в летний период, потому что больше покупают горячих напитков, чем холодных. У нас тапиоку можно приготовить и в горячем, и в холодном виде, но продажи по холодной тапиоке всегда были выше, поэтому у нас сейчас сезонный спад. Некоторые, конечно, добавляют в горячие напитки джус-боллы, но, по моему мнению, это не очень хорошо совмещается», - отметил эксперт.

По его словам, у напитков с тапиокой большой потенциал.