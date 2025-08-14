Интерес женщин к триллерам объяснили попыткой спрятаться от реальности
Психологи в беседе с НСН назвали причины, по котором женщины сейчас увлекаются просмотром триллеров, а также определили тех, кому этот жанр противопоказан.
Интерес к триллерам у женщин объясняется желанием спрятаться от реальности, заявила в беседе с НСН руководитель Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова.
Женщины в этом году на 32% чаще стали смотреть криминальные драмы и триллеры по сравнению с 2024 годом. Об этом говорят итоги исследования, проведенного онлайн-кинотеатром Kion.
«Интерес к триллерам заметно вырос. Это видно по рейтингам. Если говорить с точки зрения психологии, то нашей психике нужно принимать реальность, которую не всегда легко принимать, когда идёт СВО, гибнут люди, и информация об этом окружает нас. Для того чтобы быть морально готовыми к окружающей нас смерти, нужна смерть виртуальная или экранная. Кому-то хочется спрятаться от реальности, потому что многие вещи не понятны. Кому верить, кому не верить? Люди теряются, когда у них нет своей позиции на этот счет. У тех, у кого она есть, им проще, они не смотрят триллеры. Раньше все переживали, что те, кто смотрит триллеры, будут более жестокими, но подтверждений этому в исследованиях на сегодняшний день нет. Кто-то, наоборот, благодаря этому снимает свою внешнюю агрессию. Все намного сложнее, однозначно сказать нельзя», - отметила Базарова.
Детский и семейный психолог Надежда Резенова в свою очередь назвала в беседе с НСН тех, кому триллеры противопоказаны.
«Не рекомендовала бы смотреть триллеры несовершеннолетним в момент их взросления, когда психическое состояние не сильно устойчиво. С одной стороны, они учатся преодолевать страх, но с другой стороны, страхи и тревога их настигают чуть больше. Взрослым также лучше оказаться от триллеров, когда наступает период нестабильности, когда человек проживает непростой, кризисный период в жизни, связанный с заболеваниями или депрессией. В это время, наоборот, фокус внимания следует держать на том, что приносит радость», - посоветовала психолог.
Ранее психолог Юлия Куликова-Цай призвала не пускать детей до 16 лет на хоррор-квесты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
