Детский и семейный психолог Надежда Резенова в свою очередь назвала в беседе с НСН тех, кому триллеры противопоказаны.

«Не рекомендовала бы смотреть триллеры несовершеннолетним в момент их взросления, когда психическое состояние не сильно устойчиво. С одной стороны, они учатся преодолевать страх, но с другой стороны, страхи и тревога их настигают чуть больше. Взрослым также лучше оказаться от триллеров, когда наступает период нестабильности, когда человек проживает непростой, кризисный период в жизни, связанный с заболеваниями или депрессией. В это время, наоборот, фокус внимания следует держать на том, что приносит радость», - посоветовала психолог.

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай призвала не пускать детей до 16 лет на хоррор-квесты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

