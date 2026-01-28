Песков: В Кремле позитивно оценивают начало прямых переговоров с Украиной

В Кремле позитивно оценивают начало прямых переговоров с Украиной. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры в Абу-Даби могут привести к встрече лидеров РФ, США и Украины

По его словам, сам факт начала переговоров экспертов по сложным темам украинского урегулирования уже является прогрессом.

Песков отметил, что работа трехсторонней группы по Украине продолжится, есть соответствующая договорённость.

«Всё будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия остаётся открытой для переговорного процесса», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что для России принципиальной является территориальная часть «формулы Анкориджа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
