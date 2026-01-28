Психологическая помощь беременным очень важна, но нужно обратить внимание на качество специалистов в этой сфере, так как психологам придется часто работать с женщинами, уже имеющими опыт сложного или неудавшегося вынашивания ребенка, рассказала НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу за период вынашивания ребенка, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов РБК.

Ерофеева объяснила, насколько психологическая помощь важна для женщин в положении.

«Такая помощь очень важна, потому что у наших женщин довольно высокий уровень тревожности. Это беспокойство о том, получится ли у нее выносить и родить здорового ребенка. Поэтому психологи нужны обязательно, хотя бы для того, чтобы выслушать, что женщину беспокоит. У акушера-гинеколога есть 12 минут на прием пациентки, за это время он не может ответить на все ее вопросы, а у психолога на прием отводится чуть больше времени. В советские времена подавляющее большинство акушеров-гинекологов, работающих в амбулаторно-поликлинической сети, вынуждены были оказывали женщинам психологическую поддержку, потому что переложить это было не на кого», - отметила Ерофеева.