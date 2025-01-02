От «Красного шёлка» до «Кракена»: Россиян ждёт изобилие военных фильмов в 2025 году
Во второй половине февраля выйдет картина «Северный полюс» о противостоянии советской и американской подводных лодок в разгар Холодной войны, а в апреле выйдет картина «Кракен», отметил в эфире НСН Роман Исаев.
В 2024 году самым кассовым военным фильмом в российском прокате стал «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего, который собрал более 502 млн рублей. В 2025 году россиян ждет изобилие военных фильмов, в частности приуроченных к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН.
«Во второй половине февраля выйдет картина «Северный полюс» о противостоянии советской и американской подводных лодок в разгар Холодной войны. Также выходит большой шпионский детективный проект от режиссера Андрея Волгина «Красный шелк» с Милошем Биковичем, Глебом Калюжным, еще рядом ярких российских актеров о противостоянии разведок в период после Гражданской войны в Советском Союзе. Это мощное, яркое постановочное роуд-муви с большим количеством погонь, перестрелками, взрывами в поездах и так далее», - сказал Исаев.
Он отметил, что фильмы «Момент истины», «В списках не значился» и «Кракен» будут приурочены к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне.
«Далее идет блок военных картин, которые приурочены к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. Это новая экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины». Это фильм «В списках не значился» о молодом офицере, который приехал в Брестскую крепость ровно накануне нападения Рейха на Советский Союз. Будет еще ряд менее масштабных военных картин в год празднования юбилея Победы. Также к выпуску предполагается фильм «Кракен» в апреле, опять же, о противостоянии советской и американской подлодок в Карибском бассейне на фоне Карибского кризиса», - указал собеседник агентства.
По словам Исаева, картины «Момент истины» и «В списках не значился» имеют потенциал преодолеть отметку в миллиард рублей по сборам.
«Из военных фильмов сложно предполагать сейчас, что какой-то из проектов перешагнет миллиардную отметку, но, в принципе, «Момент истины» и «В списках не значился» имеют потенциал это сделать. Но тут опять же вопрос, насколько картины получатся зрительскими, или они будут более драматичными и тяжелыми для общего киноходящего зрителя», - сказал он.
Кроме того, Исаев рассказал, что в этом году выйдет фильм «Пророк. История Александра Пушкина» и байопик о советской фигуристке и трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.
«На февраль предполагается к выпуску очень мощный и фундаментальный проект «Пророк. История Александра Пушкина». Это очень серьезная, большая заявка на успех. Это история жизни и творчества, непростой судьбы великого русского поэта Александра Пушкина, которую подают очень необычным киноязыком. Он вызовет, я уверен, много разговоров и большой резонанс и в индустрии, и среди зрителей. На весну предполагается к выходу байопик об Ирине Родниной, который может стать достаточно успешным продолжением той плеяды спортивных фильмов о великих достижениях советского спорта во второй половине XX века», - рассказал Исаев.
Военный фильм «Т-34» стал вторым самым кассовым фильмом за всю историю российского проката в 2019 году. Картина собрала в прокате около 2,2 млрд рублей. На тот момент она уступала по сборам только спортивной драме «Движение вверх»: фильм о победе баскетбольной сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде 1972 года собрал 2,9 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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