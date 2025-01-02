От «Красного шёлка» до «Кракена»: Россиян ждёт изобилие военных фильмов в 2025 году

Он отметил, что фильмы «Момент истины», «В списках не значился» и «Кракен» будут приурочены к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне.

«Далее идет блок военных картин, которые приурочены к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. Это новая экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины». Это фильм «В списках не значился» о молодом офицере, который приехал в Брестскую крепость ровно накануне нападения Рейха на Советский Союз. Будет еще ряд менее масштабных военных картин в год празднования юбилея Победы. Также к выпуску предполагается фильм «Кракен» в апреле, опять же, о противостоянии советской и американской подлодок в Карибском бассейне на фоне Карибского кризиса», - указал собеседник агентства.

По словам Исаева, картины «Момент истины» и «В списках не значился» имеют потенциал преодолеть отметку в миллиард рублей по сборам.

«Из военных фильмов сложно предполагать сейчас, что какой-то из проектов перешагнет миллиардную отметку, но, в принципе, «Момент истины» и «В списках не значился» имеют потенциал это сделать. Но тут опять же вопрос, насколько картины получатся зрительскими, или они будут более драматичными и тяжелыми для общего киноходящего зрителя», - сказал он.

Кроме того, Исаев рассказал, что в этом году выйдет фильм «Пророк. История Александра Пушкина» и байопик о советской фигуристке и трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.