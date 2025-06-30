«Разработка проекта сейчас находится на сценарной стадии. Ожидается, что в проекте будет восемь серий, это будет сериал о школьниках, о роботах в нашем мире, об искусственном интеллекте. Словом, будут созданы новые условия для сюжета советского фильма. Точная дата премьеры пока неизвестна, так как непонятно, запустимся мы осенью или весной. Однако с уверенностью можно сказать, что премьера сериала состоится в 2026 году», — сказал Войтинский.

Собеседник НСН заверил, что проект никак не связан с будущей лентой от студии «Водород» — интерпретацией советского фильма «Приключения Электроника» (сценарист Андрей Золотарев), которая была запущена в разработку в начале 2024 года.

«Это абсолютно параллельные проекты. Не думаю, что “Водород” будет делать то же самое, что и мы, здесь вопрос связан с авторскими правами, он решается на юридическом уровне», — уточнил он.

Ранее народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что киноиндустрия России сможет вернуться к советскому качеству фильмов, однако это займет не менее пяти лет даже в случае сплоченных и направленных усилий.

