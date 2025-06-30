Войтинский: Сериал по мотивам «Приключений Электроника» выйдет в 2026 году
Новый сериал по мотивам советской картины «Приключения Электроника» будет состоять из восьми серий, премьера ленты намечена на 2026 год, сказал НСН Александр Войтинский.
Восьмисерийная лента по мотивам советского фильма «Приключения Электроника» выйдет в 2026 году, как и советский фильм, она расскажет о современных школьниках и роботах в нынешних реалиях, а также об искусственном интеллекте. Об этом НСН заявил режиссер проекта Александр Войтинский.
В России снимут сериал по мотивам фильма «Приключения Электроника», сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства». Режиссером станет Александр Войтинский, а сценаристами выступят Алена Гуляшко и Александр Грязин. По словам Войтинского, сейчас проект находится на стадии написания сценария, а премьера состоится в 2026 году.
«Разработка проекта сейчас находится на сценарной стадии. Ожидается, что в проекте будет восемь серий, это будет сериал о школьниках, о роботах в нашем мире, об искусственном интеллекте. Словом, будут созданы новые условия для сюжета советского фильма. Точная дата премьеры пока неизвестна, так как непонятно, запустимся мы осенью или весной. Однако с уверенностью можно сказать, что премьера сериала состоится в 2026 году», — сказал Войтинский.
Собеседник НСН заверил, что проект никак не связан с будущей лентой от студии «Водород» — интерпретацией советского фильма «Приключения Электроника» (сценарист Андрей Золотарев), которая была запущена в разработку в начале 2024 года.
«Это абсолютно параллельные проекты. Не думаю, что “Водород” будет делать то же самое, что и мы, здесь вопрос связан с авторскими правами, он решается на юридическом уровне», — уточнил он.
Ранее народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что киноиндустрия России сможет вернуться к советскому качеству фильмов, однако это займет не менее пяти лет даже в случае сплоченных и направленных усилий.
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