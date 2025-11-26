«Практика по выдергиванию кого-то из отпуска чаще всего касается топ-менеджеров в крупных компаниях. Никто не будет выдергивать из отпуска обычного продавца в сетевом ритейле. Как правило, выдергивают каких-то незаменимых людей. В крупных компаниях, например, в РЖД или в «Аэрофлоте» такое может случиться, но будет форс-мажором и будет касаться каких-то совершенно незаменимых сотрудников», - отметил эксперт.

По его словам, чаще всего споры, касающиеся отпуска, решаются мирным путем.

«Если в судах рассматривается дело о непредставлении работнику отпуска, то в большинстве случаев суд встаёт на сторону работника, но таких дел не очень много. Отпуск - это такой вопрос, который, как правило, решается мирным путем. Работники с работодателем, как правило, договариваются. Если работник отзывается из отпуска по какой-либо причине, потом оставшиеся дни присоединяются к следующему отпуску или предоставляются работнику в удобное для него время. Это время компенсируется деньгами тогда, когда работник увольняется», - пояснил Захаров.