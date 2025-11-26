«Чем выше, тем короче»: Кого чаще всего отзывают из отпуска
Сейчас только каждая пятая компания (19%) просит работников отгуливать все положенные дни, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Практика по выдергиванию из отпуска чаще всего касается топ-менеджеров, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Работодателю за сорванный отпуск сотрудника может грозить штраф до 50 тысяч рублей, при этом дополнительно работник может взыскать с него компенсацию морального вреда или дополнительные дни отпуска, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова. По её словам, при подобном нарушении работник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд, например, для взыскания морального вреда и денежной компенсации.
Захаров добавил, что практика по прерыванию отпуска чаще всего касается топ-менеджеров в крупных компаниях.
«Практика по выдергиванию кого-то из отпуска чаще всего касается топ-менеджеров в крупных компаниях. Никто не будет выдергивать из отпуска обычного продавца в сетевом ритейле. Как правило, выдергивают каких-то незаменимых людей. В крупных компаниях, например, в РЖД или в «Аэрофлоте» такое может случиться, но будет форс-мажором и будет касаться каких-то совершенно незаменимых сотрудников», - отметил эксперт.
По его словам, чаще всего споры, касающиеся отпуска, решаются мирным путем.
«Если в судах рассматривается дело о непредставлении работнику отпуска, то в большинстве случаев суд встаёт на сторону работника, но таких дел не очень много. Отпуск - это такой вопрос, который, как правило, решается мирным путем. Работники с работодателем, как правило, договариваются. Если работник отзывается из отпуска по какой-либо причине, потом оставшиеся дни присоединяются к следующему отпуску или предоставляются работнику в удобное для него время. Это время компенсируется деньгами тогда, когда работник увольняется», - пояснил Захаров.
В свою очередь, директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин объяснил, почему споры об отпусках редко доходят до суда.
«Если работнику не предоставляется отпуск то, для того чтобы оштрафовать работодателя, ему сначала нужно обратиться с жалобой в государственную трудовую инспекцию или в прокуратуру. Максимальный штраф для юридического лица составляет 50 тысяч рублей, но если нарушение совершено впервые, скорее всего, штраф будет меньше. Если работодатель не согласен с тем, что совершил нарушение, он идет в суд и там обжалует действия инспекционного органа. Но, как правило, работодатели этого не делают, потому что если установлен факт того, что работнику отпуск не предоставлен, то шансов на обжалование в суде мало. Чаще всего работодатели выплачивают штраф и устраняют нарушение, отправляя работника в отпуск», - рассказал эксперт.
А глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова привела данные опросов, которые показали, что чем выше зарплата работника, тем короче у него отпуск.
«Полностью израсходовавших все дни отпуска среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц меньше всего (21%), а тех, у кого накопилось 28 и более неотгулянных дней, — больше всего (28%). Сегодня в условиях нехватки персонала отношение работодателей к неиспользованным отпускам изменилось: работа по сокращению числа неизрасходованных дней оплачиваемого отпуска у сотрудников ведется менее активно. Только каждая пятая компания (19%) просит работников отгуливать все положенные дни (5 лет назад каждая третья компания стремилась к тому, чтобы работники отдыхали согласно ТК РФ). При этом 3 из 4 россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов: 36% — часто, еще 4 из 10 — время от времени. Тех, кому часто приходится решать рабочие вопросы во время законного отпуска, больше всего среди главных бухгалтеров (56%) и менеджеров по продажам (54%)», - добавила Голованова.
Ранее в Госдуме объяснили, можно ли убрать выходные дни из расчета отпусков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
