Бабушка или Росгвардия: Кто заплатит за эффективную охрану в школах
За зарплату охранника, которую выделяют школы, там будет сидеть бабушка или пенсионер, заявил НСН Михаил Пашкин.
Государство должно выделить дополнительные средства на охрану школ, чтобы на постах не сидели неэффективные «бабушки», заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
По данным «Народного фронта», 21% директоров школ признаются, что вынуждены экономить на обеспечении охраны. Между тем в Госдуме надеются, что изменить ситуацию удастся за счет введения нулевого НДС для частной охранной деятельности, пишут «Известия». Пашкин рассказал, почему не решается эта проблема.
«В школах должно быть бюджетное финансирование на все виды деятельности. Если государство говорит, что нужно ставить охранные посты, оно и должно выделять на это деньги. Мы в свое время сами деньги собирали на охрану, когда у нас ребенок учился. Это же не порядок. У банков триллионные прибыли, мы что, не можем с них собрать несколько миллиардов на охрану школ? Для них это копейки. Сверхдоходы же можно направлять на нужды государства через налоги. А сейчас фактически вынуждены платить граждане через налоги. А менеджеры по несколько миллионов в день получают», - отметил он.
Он также рассказал, почему идея с привлечением Росгвардии неэффективна.
«Охранников у нас хватает, но им нужно платить. За такую зарплату, которую от школ выделяют, там будет сидеть бабушка или пенсионер. Там должны работать сотрудники, которые могут и физическую силу применить, и среагировать правильно, вызвать Росгвардию и так далее. Саму Росгвардию привлекать к охране школ очень дорого. И их не хватит на все школы. Они должны через три-четыре минуты быть на месте, если нажать тревожную кнопку. Стоять там на постоянной основе – неэффективно. Они борются с преступностью не только в школах», - добавил собеседник НСН.
Появление оружия у охранников школ принесет больше вреда, чем пользы, и обернется дополнительными угрозами, заявил в интервью НСН полковник полиции в отставке Михаил Локтионов. Однако с ним не согласился подполковник запаса МВД России Олег Иванников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп не задавит: Почему дистрибьютор «Иллюзии обмана 3» не побоялся России
- «Это потолок»: От чего будет зависеть рост тарифов на ЖКУ в 2026 году
- Создатель «Трех котов»: Полная господдержка повысит качество детской анимации
- Бабушка или Росгвардия: Кто заплатит за эффективную охрану в школах
- Россиян предупредили о штрафах на Новый год
- «Чем выше, тем короче»: Кого чаще всего отзывают из отпуска
- «Стараются удержать»: Инженерам без опыта предложат рыночную зарплату
- Рябков назвал важную для РФ деталь в переговорах с США по Украине
- Телеведущего Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы
- Школам разрешат использовать биометрию вместо пропусков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru