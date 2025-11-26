«В школах должно быть бюджетное финансирование на все виды деятельности. Если государство говорит, что нужно ставить охранные посты, оно и должно выделять на это деньги. Мы в свое время сами деньги собирали на охрану, когда у нас ребенок учился. Это же не порядок. У банков триллионные прибыли, мы что, не можем с них собрать несколько миллиардов на охрану школ? Для них это копейки. Сверхдоходы же можно направлять на нужды государства через налоги. А сейчас фактически вынуждены платить граждане через налоги. А менеджеры по несколько миллионов в день получают», - отметил он.

Он также рассказал, почему идея с привлечением Росгвардии неэффективна.

«Охранников у нас хватает, но им нужно платить. За такую зарплату, которую от школ выделяют, там будет сидеть бабушка или пенсионер. Там должны работать сотрудники, которые могут и физическую силу применить, и среагировать правильно, вызвать Росгвардию и так далее. Саму Росгвардию привлекать к охране школ очень дорого. И их не хватит на все школы. Они должны через три-четыре минуты быть на месте, если нажать тревожную кнопку. Стоять там на постоянной основе – неэффективно. Они борются с преступностью не только в школах», - добавил собеседник НСН.

Появление оружия у охранников школ принесет больше вреда, чем пользы, и обернется дополнительными угрозами, заявил в интервью НСН полковник полиции в отставке Михаил Локтионов. Однако с ним не согласился подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

