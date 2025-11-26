Телеведущего Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Телеведущего Владимира Соловьёва хотели убить отравленной пиццей. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда, где рассматривается дело о покушении.

В частности, была представлена аудиозапись, сделанная в квартире Андрея Пронского, который является одним из обвиняемых по делу.

«Устанавливаем адрес Соловьёва, отслеживаем его заказ через «Яндекс еду», перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», - рассказывает он другим фигурантам дела.

Ранее часть обвиняемых по делу о подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян признала вину в хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

