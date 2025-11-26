«Стараются удержать»: Инженерам без опыта предложат рыночную зарплату
В промышленности и строительстве ждут инженеров по распределению и готовы платить им такую же зарплату, как опытным профессионалам, заявила НСН аналитик SuperJob Наталья Голованова.
Из-за кадрового голода работодатели в сфере промышленности и строительства готовы платить выпускникам вузов зарплату «в рынке» и предоставлять молодежи компенсационный пакет, программы обучения и прочие льготы, поддерживая их стремление работать по профессии, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко ранее в интервью «Ведомостям» предложил ввести обязательную отработку для выпускников инженерных специальностей. По его мнению, учащиеся должны три года отработать на производстве, и только после этого получить диплом. В свою очередь, Голованова заявила, что промышленность и строительство сейчас действительно остро нуждаются в инженерах – это одна из наиболее востребованных категорий специалистов.
«В топ-3 сфер с наибольшим числом вакансий в России входят промышленность и строительство, а инженерно-технические работники в этих отраслях являются одной из наиболее востребованных категорий персонала (после квалифицированных рабочих и водителей/машинистов спецтехники). Таким образом, спрос на инженеров действительно большой: специалистов в условиях неблагоприятной демографической ситуации не хватает. 77% производственных и 83% строительных предприятий характеризуют ситуацию на рынке труда как кадровый голод», - рассказала аналитик SuperJob.
Возврат к системе распределения выпускников вузов, согласно данным опроса, проведенного в марте текущего года, одобряют 6 из 10 россиян. Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения: среди россиян до 35 лет поддержку выразили 55%, а среди граждан старше 45 лет — уже 68%.
По данным на 1 ноября 2025 года, средние зарплаты инженерно-технических работников показали рост один из самых значительных за год. В Москве зарплатные предложения работодателей для этих сотрудников составили прирост 12,8% в промышленности, 12,6% – в строительстве. По мнению Головановой, чтобы удержать хороших специалистов, работодатели предложат конкурентную зарплату даже инженерам-выпускникам, пришедшим по распределению.
«Работодатели, заинтересованные в удержании персонала, будут стремиться платить «в рынке», не только профессионалам, но и молодым специалистам, работающим по распределению, чтобы после окончания обязательной отработки они остались на предприятии. Помимо зарплаты будут предоставлять молодежи компенсационный пакет, программы обучения и прочие льготы, формируя и поддерживая тем самым лояльность молодых кадров и их стремление работать по профессии», - уверены в SuperJob.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал НСН, что работодатель более лояльно относится к «белым пятнам» в резюме молодежи, чем взрослых соискателей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Стараются удержать»: Инженерам без опыта предложат рыночную зарплату
- Рябков назвал важную для РФ деталь в переговорах с США по Украине
- Телеведущего Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы
- Школам разрешат использовать биометрию вместо пропусков
- Скидка в миллион: Россиянам посоветовали покупать квартиры до февраля
- «Никакого сострадания!»: Алиментщикам пригрозили тюрьмой за невыплату половины МРОТ на ребенка
- Кабмин утвердил двухэтапное повышение тарифов ЖКУ в 2026 году
- Непрестижно? Дефицит кадров в сельском хозяйстве объяснили стереотипами
- Ушаков заявил о «рояле в кустах» на встрече спецслужб РФ и Украины в ОАЭ
- Гинеколог раскрыла последствия передачи ЭКО по ОМС только госклиникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru