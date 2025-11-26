Из-за кадрового голода работодатели в сфере промышленности и строительства готовы платить выпускникам вузов зарплату «в рынке» и предоставлять молодежи компенсационный пакет, программы обучения и прочие льготы, поддерживая их стремление работать по профессии, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко ранее в интервью «Ведомостям» предложил ввести обязательную отработку для выпускников инженерных специальностей. По его мнению, учащиеся должны три года отработать на производстве, и только после этого получить диплом. В свою очередь, Голованова заявила, что промышленность и строительство сейчас действительно остро нуждаются в инженерах – это одна из наиболее востребованных категорий специалистов.

«В топ-3 сфер с наибольшим числом вакансий в России входят промышленность и строительство, а инженерно-технические работники в этих отраслях являются одной из наиболее востребованных категорий персонала (после квалифицированных рабочих и водителей/машинистов спецтехники). Таким образом, спрос на инженеров действительно большой: специалистов в условиях неблагоприятной демографической ситуации не хватает. 77% производственных и 83% строительных предприятий характеризуют ситуацию на рынке труда как кадровый голод», - рассказала аналитик SuperJob.