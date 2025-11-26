Рябков назвал важную для РФ деталь в переговорах с США по Украине
26 ноября 202514:36
В переговорах России и США по Украине не следует отклоняться от пониманий, достигнутых на Аляске. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, эта важная для Москвы деталь.
«Американцам это было сказано неоднократно. Об этом заявлено публично», - заключил дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа обсуждался до встречи на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
