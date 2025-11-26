Рябков назвал важную для РФ деталь в переговорах с США по Украине

В переговорах России и США по Украине не следует отклоняться от пониманий, достигнутых на Аляске. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Лавров: Прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске

По его словам, эта важная для Москвы деталь.

«Американцам это было сказано неоднократно. Об этом заявлено публично», - заключил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа обсуждался до встречи на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

