Россиян предупредили о штрафах на Новый год

Он уточнил, что штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей можно получить просто за запуск фейервеков во дворе. Если при этом возник пожар или был причинён лёгкий вред здоровью, то денежное наказание вырастет - минимум 40 тысяч рублей.

Эксперт предупредил, что не исключена и уголовная ответственность. В случае гибели людей или причинения ущерба имуществу на сумму свыше 250 тысяч рублей, можно получить до пяти лет лишения свободы. С возмещением ущерба.

«В черте города разрешено использовать пиротехнику только в специально отведенных зонах... обязательно необходимо учитывать направление ветра, рельеф местности и расстояние до людей», – заключил Поляков.

Ранее в Таиланде испуганный фейерверками слон растоптал толпу в провинции Нонгбуалампху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

