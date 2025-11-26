Россиян предупредили о штрафах на Новый год
Новогодние праздники могут обернуться для россиян многотысячными штрафами за нарушения при использовании пиротехники. Об этом «ФедералПресс» заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.
Он уточнил, что штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей можно получить просто за запуск фейервеков во дворе. Если при этом возник пожар или был причинён лёгкий вред здоровью, то денежное наказание вырастет - минимум 40 тысяч рублей.
Эксперт предупредил, что не исключена и уголовная ответственность. В случае гибели людей или причинения ущерба имуществу на сумму свыше 250 тысяч рублей, можно получить до пяти лет лишения свободы. С возмещением ущерба.
«В черте города разрешено использовать пиротехнику только в специально отведенных зонах... обязательно необходимо учитывать направление ветра, рельеф местности и расстояние до людей», – заключил Поляков.
Ранее в Таиланде испуганный фейерверками слон растоптал толпу в провинции Нонгбуалампху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Создатель «Трех котов»: Полная господдержка повысит качество детской анимации
- Бабушка или Росгвардия: Кто заплатит за эффективную охрану в школах
- Россиян предупредили о штрафах на Новый год
- «Чем выше, тем короче»: Кого чаще всего отзывают из отпуска
- «Стараются удержать»: Инженерам без опыта предложат рыночную зарплату
- Рябков назвал важную для РФ деталь в переговорах с США по Украине
- Телеведущего Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы
- Школам разрешат использовать биометрию вместо пропусков
- Скидка в миллион: Россиянам посоветовали покупать квартиры до февраля
- «Никакого сострадания!»: Алиментщикам пригрозили тюрьмой за невыплату половины МРОТ на ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru