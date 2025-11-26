Скидка в миллион: Россиянам посоветовали покупать квартиры до февраля
Застройщики предлагают скидки до 35%, чтобы выгодно «закрыть» год, заявила НСН Кристина Малхасян.
Застройщики до конца года будут предлагать миллионные скидки, а на фоне изменений в семейной ипотеке лучше успеть купить квартиру до февраля, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Стоимость квартир в новостройках в крупных городах России в октябре 2025 года увеличилась всего на 5% год к году, в среднем до 183 тыс. руб. за кв. м. Спрос на первичную недвижимость за октябрь 2025 года увеличился на 33% год к году, пишет «Коммерсант». Малхасян рассказала о тенденциях на рынке недвижимости.
«С февраля у нас вводится новая семейная ипотека — одна ипотека на семью. В такой ситуации оба супруга должны участвовать в сделке. Иногда второй супруг не может участвовать, например, он банкрот, не работает или имеет плохую кредитную историю. В этом случае первый супруг не сможет оформить ипотеку один. Если он не успеет взять ипотеку до февраля, позже оформить её будет невозможно. Получается, что предъявляются нереалистичные условия. В результате срабатывает рыночный механизм: спрос порождает предложение», – отметила она.
По ее словам, застройщики уже предлагают скидки до 35%, чтобы «закрыть» год.
«Что касается новогодних скидок, они уже действуют. Некоторые застройщики предлагают скидки по миллиону на отдельные квартиры; общие скидки до конца ноября достигают 35%. При этом раз в месяц застройщики повышают цены. Они не выставляют все предложения на рынок сразу и не будут искусственно создавать ажиотаж, снимая лоты, им выгоднее продавать быстрее. В следующем году ожидается спад продаж», - пояснила она.
Малхасян также рассказала, когда выгоднее покупать квартиру, если не получается успеть до февраля.
«Если говорить про 2026 год, лучше успеть купить в январе. Другой благоприятный период для покупок — отпускной сезон (май–июнь–июль): в это время у застройщиков обычно медленные продажи и появляются скидки. Ожидание получения ключей сегодня составляет примерно год с момента ввода в эксплуатацию, поскольку фактическая задержка в среднем - около полугода», - добавила собеседница НСН.
Вслед за снижением ключевой ставки Центробанка россиян ждет повышение спроса и цен на недвижимость. Кроме того, поскольку ставки по депозитам также будут снижаться, многие соотечественники попытаются инвестировать средства в покупку жилья. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
