«Репутация и деньги!»: Продюсер фильма с Жаном Рено опровергла «табу на россиян»

На западных кинорынках нет табу на работу с российскими продюсерами, при этом голливудские звезды не имеют права блокировать показ фильмов с их участием на территории РФ, заявила в интервью НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина.

Ранее стало известно, что основатель Arna Media Надежда Мотина и партнер кинокомпании Арам Ованнисян стали исполнительными продюсерами нового фильма с Жаном Рено «Осторожно, дворецкий!», съемки которого начнутся в Ирландии летом 2025 года. Мотина рассказала о деталях сотрудничества со знаменитым французским актером.