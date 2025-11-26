Школам разрешат использовать биометрию вместо пропусков

В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он указал, что биометрию, в отличие от пропуска, нельзя потерять или передать другому человеку.

В аппарате Григоренко отметили, что благодаря нововведению территория учебного заведения станет более безопасной, будет упрощён мониторинг посещаемости, а родители будут уверены в том, что их ребёнок находится в школе.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство создает комплексное технологическое решение для внедрения биометрии в аэропортах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».