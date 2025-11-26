Школам разрешат использовать биометрию вместо пропусков
Российские школы смогут использовать биометрию вместо пропусков для доступа на территорию. Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, в Госдуму планируется внести соответствующий законопроект.
В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он указал, что биометрию, в отличие от пропуска, нельзя потерять или передать другому человеку.
В аппарате Григоренко отметили, что благодаря нововведению территория учебного заведения станет более безопасной, будет упрощён мониторинг посещаемости, а родители будут уверены в том, что их ребёнок находится в школе.
Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство создает комплексное технологическое решение для внедрения биометрии в аэропортах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
