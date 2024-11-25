«Дело не в Янковском»: BadComedian о сравнении Раскольникова с американскими бомжами

Проблемы сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» - в режиссере, а не в том, что исполнитель главной роли Иван Янковский ассоциировал Раскольникова с бомжами, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов).

Ране Янковский заявил, что перед съемками в картине Мирзоева месяц провел в США, где «черпал видение» образа Раскольникова из «американских бомжей, которые жили под мостами».