Техника, а не политика: Кинотеатры объяснили замедление выдачи прокатных удостоверений

За последний год можно вспомнить максимум четыре иностранных фильма, которые в итоге не получили прокатное удостоверение в России, сообщил НСН Алексей Воронков.

Замедление выдачи прокатных удостоверений, с которым столкнулись некоторые кинопрокатчики, связано с техническими нюансами, а не политическими мотивами, заявил в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

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С 31 июля 31 июля кинокомпания «Пионер» вернет на большие экраны фильм «Амели» (2001) режиссера Жан-Пьера Жене с Одри Тоту в главной роли. Как пояснили НСН в пресс-службе, решение продиктовано стремлением поддержать и себя, и кинотеатры в условиях сдвига релизного расписания. Уточняется, что кинокомпании отложили часть контента, поскольку не успевали получить прокатные удостоверения в срок. Ранее сообщалось, что 31 июля «Пионер» представит на большом экране хоррор-триллер «Гризли» режиссера Роэла Рейна, однако прокат перенесли на 28 августа. С аналогичной ситуацией столкнулись и некоторые другие дистрибьюторы. По словам Воронкова, ситуация выровняется в течение месяца.

«В основном это все связано с техническими вопросами, насколько я понимаю, именно по Госфильмофонду. Видимо, правила немного меняются и все задерживается. Какого-то искусственного процесса задержки выхода иностранных фильмов на сегодняшний день нет. Это частный случай, думаю, в течение месяца они отработают свои технические моменты и выдача удостоверений опять войдет в ритм. Это не политическая история, точно не задержка иностранных релизов. Вся процедура отработана, Министерство культуры не первый год занимается отсмотром и цензурированием. Большинство иностранных фильмов, которые выходят в России, свободно проходят этот ценз. За последний год могу вспомнить только 3-4 картины, которым не удалось выйти в России, остальные нормально выходили», - отметил он.

Как добавил собеседник НСН, «Амели» в повторном прокате не соберет кассу в 300-500 миллионов, однако новинка «Гризли» тоже не могла бы рассчитывать на подобные цифры.

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«Не думаю, что повторный прокат "Амели" соберет большую кассу, хотя это довольно знаковый фильм. Фанатики на него, естественно, пойдут. Но говорить о каких-то больших эстимейтах на уровне 300-500 миллионов точно не приходится что в случае "Гризли", что с "Амели"», - пояснил Воронков.

Лидером проката России с 24 по 27 июля снова стала комедия «На деревню дедушке». По данным ЕАИС фонда кино, на седьмой неделе в кинотеатрах картина заработала 25,6 миллиона рублей, общая касса проекта достигла 652 миллионов рублей. На втором месте – комедия «Не одна дома 2», которая показала плюс 23,1 миллиона рублей к общей кассе, составившей спустя месяц после релиза 238 миллионов рублей. Третью строчку со сборами в 18 миллионов рублей за выходные заняла музыкальная комедия «Плагиатор», ее общая касса - 131 миллионов рублей.

Однако, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», наибольшие сборы в России показал «Супермен» Джеймса Ганна. Блокбастер, представленный в теневом прокате, заработал за неделю 54,4 миллиона рублей. Данные соответствуют сборам короткометражек, которые обычно показывают перед фильмами теневого проката, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Георгий Копытин
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