С 31 июля 31 июля кинокомпания «Пионер» вернет на большие экраны фильм «Амели» (2001) режиссера Жан-Пьера Жене с Одри Тоту в главной роли. Как пояснили НСН в пресс-службе, решение продиктовано стремлением поддержать и себя, и кинотеатры в условиях сдвига релизного расписания. Уточняется, что кинокомпании отложили часть контента, поскольку не успевали получить прокатные удостоверения в срок. Ранее сообщалось, что 31 июля «Пионер» представит на большом экране хоррор-триллер «Гризли» режиссера Роэла Рейна, однако прокат перенесли на 28 августа. С аналогичной ситуацией столкнулись и некоторые другие дистрибьюторы. По словам Воронкова, ситуация выровняется в течение месяца.

«В основном это все связано с техническими вопросами, насколько я понимаю, именно по Госфильмофонду. Видимо, правила немного меняются и все задерживается. Какого-то искусственного процесса задержки выхода иностранных фильмов на сегодняшний день нет. Это частный случай, думаю, в течение месяца они отработают свои технические моменты и выдача удостоверений опять войдет в ритм. Это не политическая история, точно не задержка иностранных релизов. Вся процедура отработана, Министерство культуры не первый год занимается отсмотром и цензурированием. Большинство иностранных фильмов, которые выходят в России, свободно проходят этот ценз. За последний год могу вспомнить только 3-4 картины, которым не удалось выйти в России, остальные нормально выходили», - отметил он.

Как добавил собеседник НСН, «Амели» в повторном прокате не соберет кассу в 300-500 миллионов, однако новинка «Гризли» тоже не могла бы рассчитывать на подобные цифры.