«Сдвиг проката»: В кинотеатрах России вновь представят «Амели»
Фильм «Амели» 2001 года и обаяние главной героини в исполнении Одри Тоту сегодня остаются близкими зрителю, заявили НСН в кинокомпании «Пионер».
Повторный кинопрокат картины «Амели» режиссера Жан-Пьера Жене станет поддержкой для кинотеатров на фоне отсутствия новых релизов, заявили НСН в пресс-службе кинокомпании «Пионер».
Картина 2001 года с Одри Тоту возвращается в повторный с 31 июля. Вновь на большие экраны фильм выпустит в России кинокомпания «Пионер». По сюжету главная героиня проживает в Париже, она решает тайно помогать окружающим, чтобы их жизнь стала лучше и счастливее. В пресс-службе компании «Пионер» отметили, что обратили внимание на фильм на фоне переноса ряда кинопремьер, анонсированных ранее.
«География проката будет довольно обширной, но не охватит все регионы. Мы решили вернуть "Амели" на экраны, чтобы поддержать и себя, и кинотеатры в условиях сдвига релизного расписания: часть контента пришлось отложить, поскольку ни мы, ни коллеги не успевали получить прокатные удостоверения в срок. Выбор пал на "Амели" неслучайно - для многих это гораздо больше, чем просто кино. Это история о мечтательстве, одиночестве и умении находить красоту в деталях повседневной жизни. Такой посыл, а также обаяние героини в исполнении Одри Тоту и поэтичный образ Парижа остаются актуальными и близкими зрителям и сегодня», - пояснили в пресс-службе компании.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», многие компании сдвинули премьеры на фоне удлинения процесса получения прокатного удостоверения. К примеру, компания RWV Film анонсировала выход в прокат картины «Рецепт счастья», ставшей фильмом открытия 78-го Каннского кинофестиваля, на 7 августа, однако, по уточненным данным посмотреть проект на большом экране можно будет только 21 августа. Кинокомпания «Пионер» же планировала с 31 июля представить в кинотеатрах хоррор-триллер «Гризли» режиссера Роэла Рейна, прокат перенесли на 28 августа, передает «Радиоточка НСН».
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