В России директора театров подменили продюсеров
Руководители ведущих российских театров рассказали в пресс-центре НСН, как вернуть продюсеров в театр и поддержали новую программу Вышки и ГИТИСа...
В России директора театров подменили театральных продюсеров и выполняют их функции из-за нехватки кадров, рассказали в пресс-центре НСН худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов, директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева и директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили. Театральные деятели надеются, что после запуска новой образовательной программы от Вышки и ГИТИС, ситуация в корне изменится.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) объявили о запуске совместной программы двух дипломов по подготовке продюсеров в театральной индустрии. Обучение стартует в этом году, первый день открытых дверей магистерской программы двух дипломов «Продюсер театра и исполнительских искусств» пройдет 15 февраля в НИУ ВШЭ. Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов заявил, что сегодняшние директора театров вынуждены выполнять функционал продюсеров из-за нехватки профессионалов.
«К великому сожалению, положение, в котором оказываются сегодняшние директора, требует от них продюсерских способностей. Того, что выделяется государством, не хватает на реализацию проектов. А мастерские, в которые обращаются театры, работают по рыночным ценам», - пояснил НСН Хазанов.
В свою очередь директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили подтвердил НСН, что сегодня в театрах крайне мало профессиональных продюсеров, способных найти деньги на постановки, привести в театр новые имена и продвинуть продукт.
«Продюсер находит деньги, свои вкладывает, раскручивает, приводит имена. А у нас сегодня директор – это вынужденный продюсер. К сожалению, кадров очень мало и даже если директор талантливый профессионал, то нужен продюсер, который должен находить деньги на спектакли в первую очередь. Я 25 лет в этой сфере и считаю, что надо идти вперед, продвигаться – это очень важно», - считает Месхишвили.
А вот директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева считает, что театральный продюсер прежде всего должен уметь собрать профессиональную команду.
«Вопрос в том, кто будет учить. Да, потребность есть, но профессиональному продюсеру, окончившему вуз, для того, чтобы что-то сделать, нужен профессиональный режиссер, ему нужны артисты, работники постановочной части, нужно уметь собрать профессиональную команду. Тогда будет что-то стоящее», - заявила НСН Григорьева.
Ранее худрук театра имени Пушкина, театральный актер и режиссер, Заслуженный артист РФ, многократный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Евгений Писарев в интервью НСН заявил, что, благодаря новой магистерской программе Вышки и ГИТИС по подготовке продюсеров для театральной индустрии студенты научатся быть мостом между творцами и зрителями, учитывая текущие культурные тренды.
Это не первая программа двух дипломов от российских вузов. Ранее НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных разработали программу «Продюсер в музыкальной индустрии». Артисты и музыкальные сервисы поддержали новую программу от Вышки и Гнесинки. Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик в отмечал в беседе с НСН, что индустрия нуждается в профессиональных продюсерах и промоутерах, которые умеют работать с артистами в новой цифровой среде, поэтому хорошее образование будет очень полезно, передает «Радиоточка НСН».
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