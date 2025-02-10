В России директора театров подменили продюсеров

В России директора театров подменили театральных продюсеров и выполняют их функции из-за нехватки кадров, рассказали в пресс-центре НСН худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов, директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева и директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили. Театральные деятели надеются, что после запуска новой образовательной программы от Вышки и ГИТИС, ситуация в корне изменится.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) объявили о запуске совместной программы двух дипломов по подготовке продюсеров в театральной индустрии. Обучение стартует в этом году, первый день открытых дверей магистерской программы двух дипломов «Продюсер театра и исполнительских искусств» пройдет 15 февраля в НИУ ВШЭ. Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов заявил, что сегодняшние директора театров вынуждены выполнять функционал продюсеров из-за нехватки профессионалов.