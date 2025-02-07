«Продюсер - это мировоззрение!»: Вышка и ГИТИС укрепляют веру в силу искусства
Амбассадоры программы двух дипломов НИУ ВШЭ и ГИТИС в эфире НСН отметили, что программа двух вузов откроет молодым продюсерам большие возможности для развития и продвижения. Заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Самодуров подчеркнул важность хороших знаний для представителей индустрии.
Воспитание нового поколения театральных продюсеров – это не просто тренд, а необходимость в сегодняшних реалиях, заявила оперная певица, ведущая солистка оперной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава в разговоре с НСН. Народная артистка РФ отметила, что современный мир исполнительских искусств невозможно представить без грамотных агентов и менеджеров, которых поможет взрастить новая магистерская программа Вышки и ГИТИСа.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) объявили о запуске совместной образовательной программы по подготовке продюсеров в театральной индустрии. Обучение по программе стартует в этом году. Первый день открытых дверей магистерской программы двух дипломов «Продюсер театра и исполнительских искусств» пройдет 15 февраля в 12:00 в НИУ ВШЭ. Народная артистка РФ Хибла Герзмава, ставшая амбассадором программы, отметила, что будет рада внести вклад в становление будущих театральных профессионалов.
«Воспитание нового поколения театральных продюсеров – это не просто тренд, это необходимость сегодняшнего дня. На своем опыте я хорошо знаю, что современный мир исполнительских искусств невозможно представить без грамотных менеджеров и агентов. Они не просто помогают артистам звучать на самых престижных сценах мира, но и во многом формируют индустрию. Сотрудничество двух столь авторитетных вузов – это вера в силу искусства как средства изменения общества и создания диалога. Я счастлива стать амбассадором этого амбициозного и, уверена, успешного проекта под руководством Андрея Александровича Борисова, и буду рада внести свой вклад в становление будущих театральных профессионалов», - сказала она.
В свою очередь дирижер, худрук Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин в беседе с НСН отметил, что программа Вышки и ГИТИСа откроет молодым продюсерам большие возможности для развития и продвижения.
«Невероятно рад стать частью совместной программы ГИТИСа и ВШЭ по личному приглашению ее руководителя и идейного вдохновителя – Андрея Александровича Борисова. Уверен, что эта программа откроет огромные возможности для развития, продвижения и познания нового для студентов. Желаю всем участникам программы огромной удачи и упорства!», - сказал собеседник агентства.
Со своей стороны, российский хореограф, худрук балетной труппы «Урал Опера Балет» в 2011-2023 годах, заслуженный деятель искусств РФ, многократный лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Вячеслав Самодуров, который также стал амбассадором программы, подчеркнул, что для молодых продюсеров крайне важны хорошие знания, поскольку они будут формировать культурный ландшафт будущего.
«Продюсер – это не только профессия, но и мировоззрение. Задача программы – заложить платформу для профессионалов с пластичным и прогрессивным мышлением, способных формировать культурный ландшафт будущего», - добавил он в разговоре с НСН.
Это не первая программа двух дипломов от российских вузов. Ранее НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных разработали программу, которая направлена на подготовку продюсеров в музыкальной индустрии. Программа «Продюсер в музыкальной индустрии» также объединяет экспертные знания в сфере менеджмента, медиакоммуникаций и цифровых технологий, но с глубокими профессиональными компетенциями в области музыковедения.
Артисты и музыкальные сервисы поддержали новую программу по подготовке продюсеров музыкальной индустрии от Вышки и Гнесинки. Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик в отмечал в беседе с НСН, что индустрия нуждается в профессиональных продюсерах и промоутерах, которые умеют работать с артистами в новой цифровой среде, поэтому хорошее образование будет очень полезно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
- Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн
- Главу Балтийска и его зама задержали по делу о взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru