«Продюсер - это мировоззрение!»: Вышка и ГИТИС укрепляют веру в силу искусства

Воспитание нового поколения театральных продюсеров – это не просто тренд, а необходимость в сегодняшних реалиях, заявила оперная певица, ведущая солистка оперной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава в разговоре с НСН. Народная артистка РФ отметила, что современный мир исполнительских искусств невозможно представить без грамотных агентов и менеджеров, которых поможет взрастить новая магистерская программа Вышки и ГИТИСа.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) объявили о запуске совместной образовательной программы по подготовке продюсеров в театральной индустрии. Обучение по программе стартует в этом году. Первый день открытых дверей магистерской программы двух дипломов «Продюсер театра и исполнительских искусств» пройдет 15 февраля в 12:00 в НИУ ВШЭ. Народная артистка РФ Хибла Герзмава, ставшая амбассадором программы, отметила, что будет рада внести вклад в становление будущих театральных профессионалов.