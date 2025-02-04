«За ними будущее!»: Театры ждут продюсеров от Вышки и ГИТИСа
Амбассадоры программы двух дипломов НИУ ВШЭ и ГИТИС в эфире НСН рассказали, зачем театру сегодня нужны продюсеры. Худрук театра им. Пушкина Евгений Писарев и премьер балетной труппы Большого театра Игорь Цвирко знают об этом не понаслышке...
Благодаря новой магистерской программе Вышки и ГИТИС по подготовке продюсеров для театральной индустрии студенты научатся быть мостом между творцами и зрителями, учитывая текущие культурные тренды. Об этом заявил худрук театра имени Пушкина, театральный актер и режиссер, Заслуженный артист РФ, многократный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Евгений Писарев в интервью НСН.
Кроме Писарева амбассадорами программы двух дипломов «Продюсер театра и исполнительских искусств» также стали премьер балетной труппы Большого театра Игорь Цвирко и художник-сценограф, многократный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Мария Трегубова.
ТЕАТР ТРЕБУЕТ ХОРОШИХ ЗНАНИЙ
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) объявили о запуске совместной образовательной программы двух дипломов по подготовке продюсеров в театральной индустрии. Обучение стартует в этом году. Первый День открытых дверей магистерской программы двух дипломов «Продюсер театра и исполнительских искусств» пройдет 15 февраля в НИУ ВШЭ. Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал НСН, что его привлекло к сотрудничеству с новой программой ВШЭ и ГИТИСа.
«Продюсер в театре – это не просто организатор или финансист. Это человек, который формирует представление о спектакле и превращает творческие идеи в реальность. Сегодня театр требует от профессионалов не только творческой страсти, но и глубоких знаний и практических навыков. Благодаря такой образовательной программе студенты научатся быть мостом между творческой командой и аудиторией и смогут обеспечивать воплощение каждого аспекта постановки, учитывая текущие культурные тренды», - сказал Писарев.
В свою очередь премьер балетной труппы Государственного Большого театра России Игорь Цвирко в беседе с НСН отметил, что хороший театральный продюсер должен сочетать в себе несколько ролей сразу.
«Быть продюсером в 2025 году – это умение быть везде, слышать обо всем, тестировать гипотезы и быть открытым к новым идеям, а лучше создавать их. Сочетать в себе несколько ролей – вот главный тренд продюсера в новом поколении. Стать частью новой программы ВШЭ и ГИТИСа – большая ответственность перед абитуриентами за их мысли и новые свершения», - признался собеседник агентства.
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОДЮСЕРОВ
Художник-сценограф, многократный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Мария Трегубова рассказала НСН о путях развития современного театра и отметила, что сегодня индустрии необходимы молодые продюсеры, умеющие работать в цифровой среде с новыми технологиями.
«Театр сегодня активно использует мультидисциплинарность, вступая на самые неожиданные, новые для себя территории. Безусловно, такие процессы не могут жить без правильного продюсирования. Поэтому сейчас ощущается явная необходимость в воспитании нового поколения театральных менеджеров, которые смогут как перенять опыт и умения от уважаемых мастеров, так и приобрести расширенные знания, связанные со смежными творческими и техническими областями, а также развивать смелое, креативное, парадоксальное мышление. Будучи не просто управленцами, а профессионалами, всецело вовлеченными и глубоко погруженными в художественные процессы, они смогут искать и находить точные и неожиданные решения для осуществления новых, экспериментальных творческих и технологических идей. Я всецело поддерживаю начинание с магистратурой и желаю ее создателям в полной мере осуществить задуманное!», - добавила она.
Это не первая программа двух дипломов от российских вузов. Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных разработали программу для музыкальной индустрии. Программа «Продюсер в музыкальной индустрии» призвана объединить менеджмент, медиакоммуникации и цифровые технологии, но с глубокими профессиональными знаниями в музыковедении.
Медиакорпорации в числе первых поддержали новую программу по подготовке продюсеров музыкальной индустрии от Вышки и Гнесинки. Генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая и креативный продюсер сервиса Дмитрий Шмелев заявили НСН, что готовы поделиться знаниями о музыкальном бизнесе со студентами, чтобы рассказать о своих уникальных наработках, передает «Радиоточка НСН».
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