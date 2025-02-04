«За ними будущее!»: Театры ждут продюсеров от Вышки и ГИТИСа

ТЕАТР ТРЕБУЕТ ХОРОШИХ ЗНАНИЙ

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) объявили о запуске совместной образовательной программы двух дипломов по подготовке продюсеров в театральной индустрии. Обучение стартует в этом году. Первый День открытых дверей магистерской программы двух дипломов «Продюсер театра и исполнительских искусств» пройдет 15 февраля в НИУ ВШЭ. Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал НСН, что его привлекло к сотрудничеству с новой программой ВШЭ и ГИТИСа.

«Продюсер в театре – это не просто организатор или финансист. Это человек, который формирует представление о спектакле и превращает творческие идеи в реальность. Сегодня театр требует от профессионалов не только творческой страсти, но и глубоких знаний и практических навыков. Благодаря такой образовательной программе студенты научатся быть мостом между творческой командой и аудиторией и смогут обеспечивать воплощение каждого аспекта постановки, учитывая текущие культурные тренды», - сказал Писарев.

В свою очередь премьер балетной труппы Государственного Большого театра России Игорь Цвирко в беседе с НСН отметил, что хороший театральный продюсер должен сочетать в себе несколько ролей сразу.

«Быть продюсером в 2025 году – это умение быть везде, слышать обо всем, тестировать гипотезы и быть открытым к новым идеям, а лучше создавать их. Сочетать в себе несколько ролей – вот главный тренд продюсера в новом поколении. Стать частью новой программы ВШЭ и ГИТИСа – большая ответственность перед абитуриентами за их мысли и новые свершения», - признался собеседник агентства.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОДЮСЕРОВ

Художник-сценограф, многократный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Мария Трегубова рассказала НСН о путях развития современного театра и отметила, что сегодня индустрии необходимы молодые продюсеры, умеющие работать в цифровой среде с новыми технологиями.