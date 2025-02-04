Вышка и ГИТИС открывают двери
Два ведущих вуза страны запускают совместную магистратуру по подготовке продюсеров в театральной индустрии, о чем хотят рассказать на первом Дне открытых дверей новой уникальной программы...
Первый День открытых дверей новой магистерской программы двух дипломов «Продюсер театра и исполнительских искусств» пройдет 15 февраля в 12:00 в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», сообщили НСН организаторы мероприятия.
Впервые в российском образовании два ведущих вуза – НИУ ВШЭ и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) – разработали программу двух дипломов, которая направлена на подготовку продюсеров в театральной индустрии. Новаторская программа объединяет экспертные знания в сфере медиакоммуникаций, менеджмента и цифровых технологий с глубокими профессиональными компетенциями в области театрального дела. Обучение по программе «Продюсер театра и исполнительских искусств» стартует в этом году.
На Дне открытых дверей гости смогут узнать об учебном процессе, особенностях поступления, траекториях развития в театральной индустрии, а также познакомиться с разработчиками программы. В презентации нового образовательного продукта примут участие академический руководитель программы, эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов и проектный руководитель программы, гендиректор МАМТ, заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИС Андрей Борисов.
Для посещения Дня открытых дверей нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта.
Это не первая программа двух дипломов от российских вузов. Ранее НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных разработали и запустили аналогичную программу для музыкальной индустрии. Программа «Продюсер в музыкальной индустрии» призвана объединить менеджмент, медиакоммуникации и цифровые технологии с одной стороны, с музыковедением с другой.
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью НСН отмечал, что благодаря запуску первой в России образовательной программы двух ведущих вузов «Продюсер музыкальной индустрии» в отрасли появятся хорошие молодые специалисты. А музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался НСН указывал, что первая в России образовательная программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки станет новым форматом в новых реалиях. Также он рассказал, что продюсеры сегодня должны обладать смекалкой, чутьем и интуицией, передает «Радиоточка НСН».
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