Вышка и ГИТИС открывают двери

На Дне открытых дверей гости смогут узнать об учебном процессе, особенностях поступления, траекториях развития в театральной индустрии, а также познакомиться с разработчиками программы. В презентации нового образовательного продукта примут участие академический руководитель программы, эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов и проектный руководитель программы, гендиректор МАМТ, заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИС Андрей Борисов.

Для посещения Дня открытых дверей нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта.

Это не первая программа двух дипломов от российских вузов. Ранее НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных разработали и запустили аналогичную программу для музыкальной индустрии. Программа «Продюсер в музыкальной индустрии» призвана объединить менеджмент, медиакоммуникации и цифровые технологии с одной стороны, с музыковедением с другой.

Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью НСН отмечал, что благодаря запуску первой в России образовательной программы двух ведущих вузов «Продюсер музыкальной индустрии» в отрасли появятся хорошие молодые специалисты. А музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался НСН указывал, что первая в России образовательная программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки станет новым форматом в новых реалиях. Также он рассказал, что продюсеры сегодня должны обладать смекалкой, чутьем и интуицией, передает «Радиоточка НСН».

