Актриса Неелова получила «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства
Если мы будем делать свое дело хорошо, вместе с нами через пять минут будут смеяться и плакать, заявила в эфире НСН актриса Марина Неёлова.
В Бетховенском зале Большого театра проходит церемония награждения лауреатов специальной премии «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства, и спецкору НСН НСН на мероприятии удалось пообщаться с известными гостями.
Актриса Московского театра «Современник» народная артистка РСФСР Марина Неелова, получая награду, поблагодарила всех, с кем ей доводилось работать - от партнеров до костюмеров. Она также рассказала спецкору НСН, что театр не может обойтись без зрителя.
«Мы вместе создаем этот прекрасный, странный, веселый, грустный мир, игру, в которую играем всю нашу жизнь. Не обходится и без зрителя: если мы будем делать свое дело хорошо, они все с нами вместе через пять минут будут смеяться, плакать, испытывать то, что испытываем мы, выходя на сцену. Это невероятная благодарность зрителю, который является неотъемлемой частью замечательного мира под названием "театр"», - заявила актриса.
Ранее режиссер, народный артист РСФСР, художественный руководитель «Мастерской "12"» Никита Михалков, также получивший «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства, отметил, что 27 марта является знаковым днем в его жизни, ведь 30 лет назад в этот день он также получил премию «Оскар», передает «Радиоточка НСН»
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