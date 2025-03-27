Актриса Неелова получила «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства

В Бетховенском зале Большого театра проходит церемония награждения лауреатов специальной премии «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства, и спецкору НСН НСН на мероприятии удалось пообщаться с известными гостями.

Актриса Московского театра «Современник» народная артистка РСФСР Марина Неелова, получая награду, поблагодарила всех, с кем ей доводилось работать - от партнеров до костюмеров. Она также рассказала спецкору НСН, что театр не может обойтись без зрителя.