Апачев: Минкульт поддержит артистов, желающих выступить в Донбассе и Новороссии
Министерство культуры России окажет поддержку российским артистам, которые хотят, но не имеют возможности выступить в Донбассе и Новороссии, рассказал рэпер Аким Апачев после встречи министра культуры России Ольги Любимовой с авторами песен на тему спецоперации.
Помимо Апачева, на встрече присутствовали ветеран спецоперации автор и исполнитель Сергей Нихаенко, генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин, заслуженная артистка России Юта, участницы рок-группы «Катюша», дирижер Донецкого академического симфонического оркестра им. Прокофьева Павел Солдатиков и основатель благотворительного движения «Русский рок в поддержку Донбасса» Роман Рыкалов.
По словам Апачева, артистов из новых регионов России будут включать в мероприятия других российских регионов. Апачев уверен, что на сегодняшний день важно гармонично включить их во внутреннюю повестку, устраивая патриотические мероприятия с их участием по всей стране.
Ранее в Словакии состоялся показ документального фильма «Выбор народа. Свидетельство из Донбасса», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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