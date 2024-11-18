Апачев: Минкульт поддержит артистов, желающих выступить в Донбассе и Новороссии

Помимо Апачева, на встрече присутствовали ветеран спецоперации автор и исполнитель Сергей Нихаенко, генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин, заслуженная артистка России Юта, участницы рок-группы «Катюша», дирижер Донецкого академического симфонического оркестра им. Прокофьева Павел Солдатиков и основатель благотворительного движения «Русский рок в поддержку Донбасса» Роман Рыкалов.

По словам Апачева, артистов из новых регионов России будут включать в мероприятия других российских регионов. Апачев уверен, что на сегодняшний день важно гармонично включить их во внутреннюю повестку, устраивая патриотические мероприятия с их участием по всей стране.

Ранее в Словакии состоялся показ документального фильма «Выбор народа. Свидетельство из Донбасса», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

