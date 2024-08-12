СМИ назвали размер гонорара «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале

Выступление группы «Любэ» на фестивале патриотической песни «Солдатский конверт-2024» обойдётся организаторам почти в 7,8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

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По данным канала, такая сумма указана в документах, обнаруженных на портале госзакупок.

«Услуги по концертному выступлению российского певца Николая Расторгуева и группы «Любэ» - 7 764 900 рублей», - говорится в опубликованном Telegram-каналом приложении к контракту с «Продюсерским центром Игоря Матвиенко».

Также сообщается, что на мероприятии, которое пройдёт 3 сентября в Ставрополе на сценической площадке на Крепостной горе, коллектив исполнит 20 песен за 50 минут.

Ранее Николай Расторгуев заявил, что «Любэ» не выступает в Донбассе из-за нехватки площадок с соответствующим оборудованием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС
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