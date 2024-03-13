Светлаков заявил, что ему не хватает Урганта

Артист Сергей Светлаков рассказал, что Иван Ургант – это «незаменимая единица» для телеэфира, и что «такого профессионала просто нет».

По мнению Светлакова, он никогда не поддерживал фразу «незаменимых людей не бывает». Он считает, что сокращение пула артистов и творческих людей на телевидении, которое произошло после начала военной операции на Украине, чревато «дефицитом качества». При этом Светлаков полагает, что в будущем могут появиться и новые лица.

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По словам артиста, молодые телеведущие должны учиться мастерству именно у Урганта.

«Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения», — заявил Светлаков в беседе с РБК Life.

Последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» показали 21 февраля 2022 года. 24 февраля, после начала военной операции на Украине, Ургант опубликовал антивоенный пост. После этого шоумен в эфире федеральных каналов не появлялся.

Накануне сообщалось, что Иван Ургант сыграл одну из главных ролей в дебютном фильме журналиста Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ТелевидениеИван Ургант

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