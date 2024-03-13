Светлаков заявил, что ему не хватает Урганта

Артист Сергей Светлаков рассказал, что Иван Ургант – это «незаменимая единица» для телеэфира, и что «такого профессионала просто нет».

По мнению Светлакова, он никогда не поддерживал фразу «незаменимых людей не бывает». Он считает, что сокращение пула артистов и творческих людей на телевидении, которое произошло после начала военной операции на Украине, чревато «дефицитом качества». При этом Светлаков полагает, что в будущем могут появиться и новые лица.