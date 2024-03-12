Иван Ургант вернется на экраны в фильме Солодникова

Шоумен и телеведущий Иван Ургант сыграл роль в дебютном фильме журналиста Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

Предполагается, что фильм появится в прокате, однако дата премьеры пока неизвестна, сообщает 7Дней.ру.

По данным издания, картину снимали в 2023 году в Санкт-Петербурге и Новгородской области. В фильме также участвуют Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Алёна Кучкова и другие артисты.

«Всем важно оттаять!»: Иван Ургант призвал следить за ним в соцсетях

Ранее Иван Ургант снимался в восьмой части новогодней комедии «Ёлки», которая вышла в прокат в 2021 году. Еще две части франшизы выходили без участия Урганта.

Ранее актер и телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант находится в Москве и работает над новыми проектами в качестве продюсера.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноИван Ургант

Горячие новости

Все новости

партнеры