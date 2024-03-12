Иван Ургант вернется на экраны в фильме Солодникова
Шоумен и телеведущий Иван Ургант сыграл роль в дебютном фильме журналиста Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».
Предполагается, что фильм появится в прокате, однако дата премьеры пока неизвестна, сообщает 7Дней.ру.
По данным издания, картину снимали в 2023 году в Санкт-Петербурге и Новгородской области. В фильме также участвуют Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Алёна Кучкова и другие артисты.
Ранее Иван Ургант снимался в восьмой части новогодней комедии «Ёлки», которая вышла в прокат в 2021 году. Еще две части франшизы выходили без участия Урганта.
Ранее актер и телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант находится в Москве и работает над новыми проектами в качестве продюсера.
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