Иван Ургант вернется на экраны в фильме Солодникова

Ранее Иван Ургант снимался в восьмой части новогодней комедии «Ёлки», которая вышла в прокат в 2021 году. Еще две части франшизы выходили без участия Урганта.

Ранее актер и телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант находится в Москве и работает над новыми проектами в качестве продюсера.



