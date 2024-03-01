Ширвиндт: Иван Ургант в Москве и работает над новыми проектами

Иван Ургант в настоящее время находится в Москве и работает над новыми проектами в качестве продюсера, заявил актер и телеведущий Михаил Ширвиндт на YouTube-канале Sheinkin40.

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«Он делает какие-то проекты, которые не очень на виду», - рассказал актер.

По его словам, настроение у шоумена не совсем хорошее из-за отсутствия съемок. Ширвиндт сравнил Урганта с рыбой, выброшенной на берег, и выразил надежду, что дела у него в ближайшее время наладятся.

Ранее Тутта Ларсен заподозрила у Ивана Урганта шизофрению из-за молчания об СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Иван Ургант / Telegram
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