Ширвиндт: Иван Ургант в Москве и работает над новыми проектами
Иван Ургант в настоящее время находится в Москве и работает над новыми проектами в качестве продюсера, заявил актер и телеведущий Михаил Ширвиндт на YouTube-канале Sheinkin40.
«Он делает какие-то проекты, которые не очень на виду», - рассказал актер.
По его словам, настроение у шоумена не совсем хорошее из-за отсутствия съемок. Ширвиндт сравнил Урганта с рыбой, выброшенной на берег, и выразил надежду, что дела у него в ближайшее время наладятся.
Ранее Тутта Ларсен заподозрила у Ивана Урганта шизофрению из-за молчания об СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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