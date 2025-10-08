«Развел руками и уехал»: Курганские школьники живут без интернета, а Глазов - без прав

***

Стотысячный город Глазов находится примерно в двухстах километрах от столицы Удмуртии, Ижевска. При этом его жители, решившие стать автомобилистами, оказались заложниками странной ситуации. Выучиться на права здесь можно, а сдать экзамен в ГАИ и получить права нельзя просто потому, что в городе нет инспекторов.

«Я учился на грузовой автомобиль и с 17 июля до сих пор не могу сдать экзамен. На этот день у нас экзамен стоял по графику, потом его отменили, сказали экзамена не будет, принимать некому. Все автошколы - у нас в городе их около 6-7 - курсантов выпускают, а они сидят месяцами и ждут, когда у них экзамен примут. Очереди, нет, просто не принимают экзамен, это сделать некому, нет инспекторов. Автошколы написали жалобу в МВД по Удмуртской Республике, массовое обращение, приехал какой-то человек - то ли министр, то ли кто-то еще - три дня здесь пожил, руками развел и уехал просто. Я, говорит, ничего сделать не могу», - рассказал НСН местный житель Никита Завалин.

По его словам, людям предлагают ехать за правами в Ижевск, не называя при этом никаких сроков, когда ситуация исправится.

«У нас население около ста тысяч, 200 км до столицы Удмуртии, города Ижевска. Ближе места, чтобы сдать экзамен, нет. Если туда ехать – это не только расходы на дорогу. Там надо будет брать дополнительное вождение, какое-то время там пожить, а это надо с работы отпрашиваться и так далее. Должно быть время на изучение маршрута, потому что, например, в столице есть трамваи, которые у нас в городе не ходят, да и движение там поинтенсивнее», - развел руками собеседник НСН.

Мы попросили главу ГУОБДД МВД России Михаила Черникова разобраться с удмуртским парадоксом.

***

Другой парадокс обнаружился в Кургане. Несмотря на статус областного центра, частный сектор в семи минутах от центра города десять лет живет без интернета. В микрорайоне Малое Чаусово к интернету подключены только школа и параллельные ей улицы, а перпендикулярные - нет. В итоге страдают дети, которые в крепкие морозы не могут уйти на удаленку.

«Микрорайон у нас большой. В центре поселка стоит школа, к ней интернет подвели и на улицы, расположенные параллельно, а на перпендикулярные – нет. При том здесь живет очень много народу, у всех дети. У нас как карантин или холода - зимы за Уралом холодные - часто закрывают школы. Соответственно, детям невозможно перейти на удаленку, приходится куда-то идти, потому что мобильный интернет на телефоне не выдерживает, когда ведутся уроки на удаленке. Куда бы ни обращались, все дают отказ. Такая ситуация была у нас всегда – у меня дети ходят в пятый и шестой класс, и мы до сих пор не имеем доступа в интернет, нам приходится ходить в трехэтажку к одноклассникам», - рассказал НСН местный житель Василий Дайбов.

Мы попросили мэра Кургана Антона Науменко и губернатора региона Вадима Шумкова разобраться в этой странной ситуации и помочь малышам.