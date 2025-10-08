Ксения Собчак удалила интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым
Телеведущая Ксения Собчак по требованию Роскомнадзора удалила со своего YouTube-канала «Осторожно, Собчак» интервью с блогером и музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese).
В своём Telegram-канале «Кровавая барыня» она рассказала, что регулятор увидел в видео признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы», — отметила Собчак.
Она также извинилась за вынужденное удаление выпуска и добавила, что редакция соблюдает законы РФ.
Ранее суд в Красноярске признал экстремизмом радужную обложку музыкального альбома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
