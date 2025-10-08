«До Флориды рукой подать»: В Госдуме допустили размещение российских ракет на Кубе
Решение о размещении Россией наступательных вооружений на Кубе принимает верховный главнокомандующий, теоретически такие поставки возможны, заявил НСН замглавы комитета по обороне Юрий Швыткин.
Ратификация соглашения о военном сотрудничестве с Кубой может стать составной частью ответа России на возможные поставки американской администрацией Дональда Трампа крылатых ракет Tomahawk Киеву. Об этом заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Совет Федерации 8 октября ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой, подписанное в марте 2025 года. Как говорится в пояснительной записке, это будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами в военной области, а также стратегическому взаимодействию на долгосрочной основе. Документ обеспечит правовую основу для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества.
«Этот договор стал в некоторой степени реакцией на возможные поставки ракет Tomahawk Украине. Мы понимаем, что от Кубы до Флориды – рукой подать. Они должны чувствовать, что мы принимаем ответные меры на опасности и эскалацию напряженности, которые исходят от стран НАТО. Вопрос возможного размещения Россией наступательных вооружений на Кубе относится полностью к компетенции верховного главнокомандующего, президента. Теоретически это не исключено», - подчеркнул собеседник НСН.
Юрий Швыткин также назвал ключевые направления военного сотрудничества России и Кубы.
«Речь идет о возможном проведении совместных учений в небе, на земле и на море. Еще одно направление сотрудничества – подготовка кадров. У нас сегодня с Кубой выстраиваются не только партнерские, но и союзнические отношения. Безусловно, также возможен обмен соответствующим военным опытом», - пояснил депутат Госдумы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент РФ Владимир Путин признал, что американские Tomahawk могут нанести ущерб России, но отечественная ПВО будет их сбивать. По словам главы государства, применение таких ракет невозможно без прямого участия военных США, что будет означать новый уровень эскалации.
