«Этот договор стал в некоторой степени реакцией на возможные поставки ракет Tomahawk Украине. Мы понимаем, что от Кубы до Флориды – рукой подать. Они должны чувствовать, что мы принимаем ответные меры на опасности и эскалацию напряженности, которые исходят от стран НАТО. Вопрос возможного размещения Россией наступательных вооружений на Кубе относится полностью к компетенции верховного главнокомандующего, президента. Теоретически это не исключено», - подчеркнул собеседник НСН.

Юрий Швыткин также назвал ключевые направления военного сотрудничества России и Кубы.

«Речь идет о возможном проведении совместных учений в небе, на земле и на море. Еще одно направление сотрудничества – подготовка кадров. У нас сегодня с Кубой выстраиваются не только партнерские, но и союзнические отношения. Безусловно, также возможен обмен соответствующим военным опытом», - пояснил депутат Госдумы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент РФ Владимир Путин признал, что американские Tomahawk могут нанести ущерб России, но отечественная ПВО будет их сбивать. По словам главы государства, применение таких ракет невозможно без прямого участия военных США, что будет означать новый уровень эскалации.



