Джордж Клуни рассказал о съемках «14 друзей Оушена»
Киностудия Warner Bros. утвердила бюджет фильма «14 друзей Оушена». Об этом на кинофестивале в Нью-Йорке заявил исполнитель одной из главных ролей Джордж Клуни.
Актёр, играющий Дэнни Оушена, указал, что теперь команда пытается определить дату начала съёмок.
«Вероятно, мы начнём снимать примерно через девять месяцев», - отметил Клуни.
Отвечая на вопрос о возвращении во франшизу героев Мэтта Дэймона, Дона Чидла и Джулии Робертс, актёр сказал, что «было бы здорово поработать вместе».
Ранее стало известно, что в новом фильме вернётся герой Брэда Питта - Расти Райан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
