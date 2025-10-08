Джордж Клуни рассказал о съемках «14 друзей Оушена»

Киностудия Warner Bros. утвердила бюджет фильма «14 друзей Оушена». Об этом на кинофестивале в Нью-Йорке заявил исполнитель одной из главных ролей Джордж Клуни.

Актёр, играющий Дэнни Оушена, указал, что теперь команда пытается определить дату начала съёмок.

«Вероятно, мы начнём снимать примерно через девять месяцев», - отметил Клуни.

Отвечая на вопрос о возвращении во франшизу героев Мэтта Дэймона, Дона Чидла и Джулии Робертс, актёр сказал, что «было бы здорово поработать вместе».

Ранее стало известно, что в новом фильме вернётся герой Брэда Питта - Расти Райан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: Instagram/george_clooney_page
ТЕГИ:АктерыГолливудСъемкиКино

