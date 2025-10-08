Минпромторг намерен увеличить финансирование льготных автокредитов

Минпромторг РФ намерен в 2026 году увеличить объём финансирования программ поддержки спроса на автомобили. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Он указал, что в проекте бюджета предусмотрено 20 млрд рублей на программу льготное автокредитования и 17 млрд рублей - на льготный лизинг.

«Ко второму чтению мы будем готовы представить поправки, подразумевающие увеличение бюджетного финансированиям, - заключил министр.

Ранее в Минпромторге заявили, что за девять месяцев 2025 года в России был продан 1 014 121 новый автомобиль, что 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

