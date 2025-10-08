Депутат Картаполов ответил на вопрос о воюющих за РФ кубинцах

На Кубе отношение к России «самое нежное и нормальное». Об этом Telegram-каналу «Вы слушали Маяк» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке

Комментируя сообщения зарубежных СМИ о якобы участвующих в боевых действиях на Украине на стороне РФ 25 тысячах кубинцев, он указал, что если у кого-то есть желание помочь Москве, то в этом нет ничего странного.

«Мы рады всем, кто хочет помочь нашему народу... кто хочет вступить в ряды ВС России», — заключил Картаполов.

Ранее Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение между российским и кубинским правительствами о военном сотрудничестве, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
