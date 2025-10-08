Картаполов одобрил решение рэпера Macan пойти в армию
Уход звёздных музыкантов и актёров в армию является положительным трендом. Об этом Telegram-каналу Shot заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Комментируя решение рэпера Macan (Андрей Косолапов) пройти срочную службу, он напомнил, что в Советском Союзе считалось стыдно не служить в армии и девушки с такими парнями не встречались.
«Если хотят они быть нормальными людьми, то они должны служить в армии... От армии прячутся трусишки и подлецы», - заключил депутат.
Ранее Macan заявил, что решил пойти в армию, добавив, что уже побывал в военкомате и получил повестку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов одобрил решение рэпера Macan пойти в армию
- Ксения Собчак удалила интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым
- Меньше будут травиться: Пивоваров призвали уравнять с другими производителями
- Депутат Картаполов ответил на вопрос о воюющих за РФ кубинцах
- Джордж Клуни рассказал о съемках «14 друзей Оушена»
- Сверка часов военными? Чем грозит США соглашение Венесуэлы и России
- Новак заявил об отсутствии в РФ глобальных проблем на топливном рынке
- Захарова заявила о последствиях в случае передаче «Томагавков» Украине
- «Эффект зловещей долины»: Как отличить ИИ-актеров от настоящих
- Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru