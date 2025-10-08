Картаполов одобрил решение рэпера Macan пойти в армию

Комментируя решение рэпера Macan (Андрей Косолапов) пройти срочную службу, он напомнил, что в Советском Союзе считалось стыдно не служить в армии и девушки с такими парнями не встречались.

«Если хотят они быть нормальными людьми, то они должны служить в армии... От армии прячутся трусишки и подлецы», - заключил депутат.

Ранее Macan заявил, что решил пойти в армию, добавив, что уже побывал в военкомате и получил повестку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

