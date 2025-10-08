Сверка часов военными? Чем грозит США соглашение Венесуэлы и России
Российско-венесуэльское сотрудничество уже долгие годы идет на стратегическом уровне, но его не случайно подчеркнули именно сейчас, заявил НСН Лазарь Хейфец.
Подписание нового соглашения может быть обычной формальностью, а может и являться вызовом для американцев, рассказал профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец в разговоре с НСН.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России на десять лет. В эфире национального телевидения Мадуро подчеркнул, что подписание было приурочено ко дню рождения российского лидера Владимира Путина. Хейфец отметил, что это был символический шаг.
«Договор — это констатация того, что и так уже имелось. Удивительно, что он не был подписан несколько лет назад. Россия и Венесуэла не раз заявляли о стратегическом партнерстве, но до документов дошло только сейчас. Не знаю, чем это можно объяснить. Может быть, это очередная "сверка часов" в условиях, когда обе страны все больше подвергаются достаточно серьезному давлению со стороны стран Запада, а Венесуэла еще отдельно со стороны США. Возможно, это демонстрация поддержки со стороны России, когда Америка неприкрыто грозит Венесуэле вооруженным вмешательством», — подчеркнул он.
Хейфец уточнил, в каких сферах может развиваться кооперация с латиноамериканскими партнерами.
«Новый договор может быть намеком на военное сотрудничество. Мы уже покупаем различные товары. Россия вложила некоторое количество денег в нефтегазодобывающую отрасль Венесуэлы. Российские специалисты также помогали в разработке венесуэльской криптовалюты “Петро”. Уже запущены авиарейсы на Кубу и в Венесуэлу. Туризм может развиваться в этом направлении, тут есть интересные объекты, но здесь сложная логистика. Она дорогая, как и для всего Западного полушария. Интерес у россиян к стране есть, но нужно снизить затраты на полеты хотя бы в два-три раза, чтобы серьезно увеличить число туристов», — заключил он.
Ранее член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали объяснил корреспонденту НСН, почему США не смогут свергнуть Мадуро в Венесуэле.
