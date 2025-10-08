Подписание нового соглашения может быть обычной формальностью, а может и являться вызовом для американцев, рассказал профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец в разговоре с НСН.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России на десять лет. В эфире национального телевидения Мадуро подчеркнул, что подписание было приурочено ко дню рождения российского лидера Владимира Путина. Хейфец отметил, что это был символический шаг.