Суд оштрафовал владельца «Википедии» за отказ удалить фейки о ВС РФ

Суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит русскоязычная «Википедия», на два миллиона рублей за отказ удалить фейки о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС.

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По информации агентства, причиной такого решения стал отказ администрации «Википедии» удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также материалы о боевых действиях на территории Украины.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации на Украине было заблокировано свыше 3500 ресурсов с фейками об СВО. Тогда Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов с целью уберечь информационное пространство от продвижения террористической идеологии при помощи интернета было заблокировано 5700 и удалено свыше 25000 материалов террористической направленности.

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ФОТО: скрин сайт Википедия
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