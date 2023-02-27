Apple оплатила наложенный ФАС штраф по делу с «Лабораторией Касперского»

Американская компания Apple оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства по делу, которое было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского», сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС возбудила дело против поставщика тонометров из Швейцарии

В ведомстве напомнили, что Apple признали виновной в том, что она предоставила конкурентные преимущества собственным продуктам, параллельно ухудшив условий распространения продуктов конкурентов. Действия IT-гиганта были расценены как злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

В 2020 году ФАС России выдала Apple предписание об устранении нарушений, однако компания обжаловала и предписание, и постановление о наложении штрафа. В итоге в 2022 и 2023 годах суды трёх инстанций поддержали позицию российского ведомства.

В ФАС уточнили, что с Apple взыскали 906 299 392 рубля, денежные средства в бюджет России.

Ранее ФАС согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира», сообщает RT.

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Фото: pixabay.com/ 3005398
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