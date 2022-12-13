В России с начала спецоперации заблокировали 3500 фейковых ресурсов

Также в ведомстве отметили, что совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов с целью уберечь информационное пространство от продвижения террористической идеологии при помощи интернета было заблокировано 5700 и удалено свыше 25000 материалов террористической направленности.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и Роскомнадзор обратить внимание на «Википедию», в которой распространяется ложная информация о спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

