В России с начала спецоперации заблокировали 3500 фейковых ресурсов

С момента начала российской СВО на Украине было заблокировано свыше 3500 ресурсов с фейками о спецоперации. Соответствующая информация размещена на портале Национального антитеррористического комитета.

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Также в ведомстве отметили, что совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов с целью уберечь информационное пространство от продвижения террористической идеологии при помощи интернета было заблокировано 5700 и удалено свыше 25000 материалов террористической направленности.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и Роскомнадзор обратить внимание на «Википедию», в которой распространяется ложная информация о спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Блокировка СайтовСпецоперацияФейковые Новости
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