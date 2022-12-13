В России с начала спецоперации заблокировали 3500 фейковых ресурсов
С момента начала российской СВО на Украине было заблокировано свыше 3500 ресурсов с фейками о спецоперации. Соответствующая информация размещена на портале Национального антитеррористического комитета.
Также в ведомстве отметили, что совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов с целью уберечь информационное пространство от продвижения террористической идеологии при помощи интернета было заблокировано 5700 и удалено свыше 25000 материалов террористической направленности.
Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и Роскомнадзор обратить внимание на «Википедию», в которой распространяется ложная информация о спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru