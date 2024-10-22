СМИ: Кинотеатры приостановили «теневой» показ зарубежного кино с 4 по 11 ноября

Сообщается, что иностранные картины исчезнут из «теневого» проката на срок с 4 до 11 ноября. Об этом договорились дистрибутор «Централ Партнершип» и владельцы кинотеатров. В этот промежуток времени должен был начаться показ ленты Marvel «Веном. Последний танец».

Кинотеатры уже отказывались от «теневого» проката в мае 2024 — тогда это привело к падению сборов и посещаемости.

По мнению экспертов, нынешняя инициатива связана с премьерой от «Первого канала» «Любовь Советского Союза». По их мнению, падение посещаемости может повториться.

Ранее стало известно, что российские власти усилят борьбу с пиратскими показами в кинотеатрах: в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок».

