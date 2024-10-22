СМИ: Кинотеатры приостановили «теневой» показ зарубежного кино с 4 по 11 ноября
Кинотеатры приостановили демонстрацию зарубежных картин «предсеансового» обслуживания перед ноябрьскими праздниками. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Сообщается, что иностранные картины исчезнут из «теневого» проката на срок с 4 до 11 ноября. Об этом договорились дистрибутор «Централ Партнершип» и владельцы кинотеатров. В этот промежуток времени должен был начаться показ ленты Marvel «Веном. Последний танец».
Кинотеатры уже отказывались от «теневого» проката в мае 2024 — тогда это привело к падению сборов и посещаемости.
По мнению экспертов, нынешняя инициатива связана с премьерой от «Первого канала» «Любовь Советского Союза». По их мнению, падение посещаемости может повториться.
Ранее стало известно, что российские власти усилят борьбу с пиратскими показами в кинотеатрах: в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
- Киркоров заступился за Глюкозу и отказался говорить о Пугачевой
- СМИ: Кинотеатры приостановили «теневой» показ зарубежного кино с 4 по 11 ноября
- Умер основатель онлайн-библиотеки «Флибуста»
- Джулианна Мур и Том Йорк подписали открытое письмо к разработчикам ИИ
- В России создали «распределяющую шляпу» для выбора колледжа или вуза
- Шувалов пообещал возвращение заморозков в Москву в конце недели
- Зеленский ликвидировал на Украине медико-экспертные комиссии
- Cosaque Галицкого стал лучшим российским красным сухим вином
- Темпы роста бронирований россиянами отелей в Новосибирске выросли на 82% за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru