Аудитория 40+? В кинотеатрах поспорили о перспективах фильма «Любовь Советского Союза»

«Сейчас у нас есть несколько фаворитов проката. Понятно, что мы делаем ставку на «Огниво» и его выход на детские каникулы. Ну и очень большая лента «Любовь Советского Союза». Действительно масштабная история, посмотрим, как она отработает. Могу сказать, что после Петербургского международного кинофорума, большинство букеров и сотрудников кинотеатра, которые смотрели материалы к этому фильму, вышли в глубочайшем восторге. Делать прогнозы рано, но это точно будет знаковый фильм, а не проходная картина со сборами 100-200 миллионов», - рассказал Воронков.

В свою очередь, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН не согласился с мнением о хороших перспективах сборов этой картины, так как, по его словам, фильм, скорее всего, будет интересен только узкой аудитории.

«Картина очень большая, серьезная, масштабная, эпичная по своему размаху и визуальному объему, но с точки зрения попадания в целевую аудиторию есть много вопросов. Потому что для молодежи этот фильм, скорее всего, окажется не интересен. Он может рассчитывать прежде всего на возрастную аудиторию 40+, или даже 50+, которая традиционно ходит в кинотеатры крайне редко. Это люди с ностальгической эмоцией по Советскому Союзу и по всей советской эстетике. Так что даже дополнительный выходной в ноябре не даст прибавку к кассовым сборам, если фильм не зашел в аудиторию», - отметил он.

Ранее Воронков заявил НСН, что фильм «Руки Вверх!» может собрать в российском прокате миллиард рублей, если продержится в топе еще несколько недель.

